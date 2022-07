Sterrentoernooien van TC Olen en De Rakket Hulshout: Gregory Vandewouwer twee keer in eigen streek

Op TC Olen staat voor de negende keer de Argenta Olen Trophy op de affiche, maar het is pas voor de tweede keer dat er aan dit jeugdtoernooi ook een mannenreeks om het Belgian Circuit wordt gekoppeld. Met vier sterren dan nog wel. “En dat is één ster meer dan vorig jaar”, zegt wedstrijdleider Stijn Neefs. “In totaal verdelen we voor die sterrenreeks een prijzenpot van 3.150 euro. We tellen 29 inschrijvingen en dat is een pak beter dan vorig seizoen. Ook titelverdediger Stijn Meulemans is van de partij. Voor de winnaar ontwierp de Olense kunstenares Agnes Janssens trouwens een unieke trofee.”