Sterrentoernooien TC Waregem Gaver en Wikings aan epiloog toe

TennisDe sterrentoernooien van TC Waregem Gaver en TC Wikings zijn aan hun eindfase toe. In beide toernooien was de bezetting eerder aan de matige kant, maar dat maakt de strijd om de eindprijzen er niet minder boeiend om.

Voor het toernooi van TC Waregem Gaver was de interesse bijzonder karig. Slechts vier deelnemers aan de start in mannen 1 en amper drie in vrouwen 1. Zo kreeg eerste reekshoofd Julie Vereecke, goed voor 95 punten, meteen een vrijgeleide naar de finale. In die eindstrijd bekampt ze de winnares van het duel tussen Sarah Declercq en Ilouna Aneca. In mannen 1 voert 95-punter Henri Lammertyn van TC Isis het deelnemersveld aan en krijgt concurrentie van Thibaut Defoort, Dean Braeckman en Pauwel Dewulf.

TC Wikings

Met acht en zeven deelnemers in respectievelijk vrouwen 1 en mannen 1 doet het sterrentoernooi van TC Wikings in Kortrijk het iets beter. In mannen 1 werden er al twee kwartfinales gespeeld. Otto De Clercq won met 7-6, 6-0-cijfers van Pauwel Dewulf en speelt in halve finale tegen eerste reekshoofd Lennert Lemahieu, een 95-punter van TC Duinbergen. In de onderkant van de tabel versloeg Maxim Notable met 7-5, 6-2-cijfers Henri Lammertyn. Notable komt in zijn halve finale uit tegen de winnaar van het duel tussen tweede reekshoofd Louis Maurau, een 95-punter van TC Brughia, en Mathias Heyse.

Elien Crombez

Bij de vrouwen is Elien Crombez, een van Roeselare afkomstige maar nu bij TC Deinze aangesloten 100-punter, terug van de partij. Zij voert de tabel aan en won als eerste reekshoofd met 6-4,6-1 van Juliette Hostens van TC Kortemark. In de halve finale neemt Crombez het zaterdag op tegen Femke D’Haene, die in drie sets Sari Van Ham voor schut zette. Onderaan de tabel geen nieuwe finale voor Barbara Dewilde. Zij werd in kwartfinale met 7-6, 6-4 een halt toegeroepen door Amber Bourguillioen, een 95-punter van het Oost-Vlaamse TC Racso. Julie Vereecke tot slot haalde het met 7-6, 6-0-cijfers van Leonie Cornilly, een 85-punter van het Brugse TC In ‘t Vrije.

In TC Waregem Gaver wapperen zaterdag al de finalevlaggen terwijl TC Wikigs zondag de finales gepland heeft.

Lees ook: meer tennis