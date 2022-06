Sterrentoernooi Tenkie Park: Flo Helsen en Eline Bex vechten het uit voor plaats in finale

Dit weekend wordt de eindfase van het sterrentoernooi van Tenkie Park in Hasselt afgewerkt. Flo Helsen en Eline Bex lieten zeer sterke resultaten optekenen en vechten het uit voor een ticket in finale. Bij de mannen komt met Olivier Rojas of Alexander Kneepkens zeker een plaatselijke speler in de eindstrijd.

Flo Helsen tegen Eline Bex wordt de meest opmerkelijke halve finale op het Belgian Circuit-toernooi van Tenkie Hasselt. De 15-jarige plaatselijke Bex (95 punten) werkte zich op eigen club vanuit de prekwalificaties tot de laatste vier. In achtste finale versloeg ze de als vierde geplaatste Katja Andre (105 punten) met 7-5, 6-4 en in kwartfinale ging ze vlotjes voorbij de Nieuw-Zeelandse Sasha Situe (6-1, 6-4). Een zeer knap resultaat want op de wereldranglijst bij de junioren staat Situe op de 329ste plaats. De één jaar jongere Bex staat op plek 910. In halve finale probeert Bex aan deze reeks een vervolg te breien tegen Flo Helsen. De 17-jarige speelster van Tessenderlo staat nog een stukje hoger op de wereldranglijst bij de junioren (ITF 204) en zorgde vrijdag in kwartfinale voor de verrassing door eerste reekshoofd Klaartje Liebens met 6-4, 1-6, 6-3 uit te schakelen.

De tweede halve finale wordt een duel tussen tweede reekshoofd Antje Rubbrecht en Catherine Chantraine. Rubbrecht kwam in kwartfinale na verlies van de eerste set op toerental tegen Monika Wojcik (5-7, 6-3, 6-0) en Chantraine versloeg Kaat Coppez met 6-3, 6-3.

Rojas tegen Kneepkens

Bij de mannen stonden de Tenkie Park-spelers onderaan de tabel op een hoopje. Alexander Kneepkens haalde het in kwartfinale in een duel van de plaatselijke trainers met 6-2, 6-3 van Niels Cleeren. In halve finale wacht tweede reekshoofd Olivier Rojas, die de handen vol had met Benjamin Maes: 3-6, 6-3, 6-3. Geen verrassing, want Maes maakte eerder deze week al indruk met overwinningen tegen Zian Vanderstappen en Gregory Vandewouwer.

De Amerikaan Jakub Wojcik, nummer 1.112 op de ATP-lijst en in ons land aangesloten bij TC Argayon, plaatste zich in Hasselt voor de halve finale na overwinningen tegen eerste reekshoofd Dennis Bogaert (7-5, 6-4) en Andre Megrabian (6-1, 6-2). Wojcik speelt voor een plek in finale tegen Quin Verstegen, die Benoit Torcq met 6-0, 6-3 versloeg.

Programma

Zaterdag staan de halve finales op het programma met om 14 uur Flo Helsen tegen Eline Bex, om 18 uur Antje Rubbrecht tegen Catherine Chantraine en om 20 uur Olivier Rojas tegen Alexander Kneepkens en Jakub Wojcik tegen Quin Verstegen. Zondag worden de finales gespeeld met om 15 uur de vrouwen en om 17 uur de mannen.