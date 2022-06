Sterrentoernooi TC Isis: winst voor Thomas Dehaen en Emma Vanderheyden

In mannen 1 schakelde Thomas Dehaen, nog steeds goed voor 100 punten, in kwartfinale Louis Verleye en in halve finale Aaron Despeghel uit. De eindstrijd tegen de Waal Timur Kandimir was van korte duur want de 85-punter van TC Elezelles staakte bij een 5-0-achterstand de strijd. Ook de vrouwen 1-finale werd een vluggertje. Emma Vanderheyden, 105 punten en nummer 36, was immers met 6-0,6-1-cijfers enkele maatjes te sterk voor de West-Vlaamse Barbara Dewilde, die toch van vele toeschouwers de nodige schouderklopjes kreeg omdat zij als ‘oudere’ speelster toch nog met de jeugd durft in de clinch te gaan. Magali Van Landegem sneuvelde in de halve finale tegen de latere winnares.