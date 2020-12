Sterling Gibbs vervangt Kenneth Smith en is de nieuwe spelverdeler van Antwerp Giants

Telenet Giants Antwerp heeft een vervanger voor Kenneth Speedy Smith. Sterling Gibbs neemt de plaats in van de naar Limoges vertrokken Amerikaan. Gibbs arriveert donderdag in Antwerpen en zal een try-out van één maand afwerken. Met zes wedstrijden in januari met daarbij vier keer tegen Oostende wacht Gibbs meteen een druk en zwaar programma.

“Van zodra duidelijk werd dat Kenneth Smith zou vertrekken zijn we op zoek gegaan naar een vervanger”, zegt manager Guy Muya. “Uit een lijst van meer dan 40 spelers hebben we een shortlist gemaakt en daaruit hebben we Sterling Gibbs gekozen. Hij ging akkoord met een try-out voor één maand.”

Sterling Gibbs (27, 1m88) heeft al heel wat Europese ervaring. Na zijn universiteitsjaren in Amerika (hij speelde bij Texas, Seton Hall en UConn) startte hij in 2016 zijn Europese carrière bij het Hongaarse Körmend. Naast Indios de San Francisco in de Dominicaanse republiek was hij in Europa nog actief bij Novgorod (Rus), Kaposvari (Hon), Kolossos Rodou (Gri), Nantes (Fra) en Bratislava (Slk).

Met Novgorod stond Gibbs in 2017 al tegenover Antwerp Giants. In twee kwalificatiewedstrijden voor de groepsfase van de Champions League (Giants-Novgorod 90-87 en Novgorod-Giants 62-66) liet hij zich met 10 assists in de eerste wedstrijd opmerken.

Brooklyn Nets

Vorig seizoen speelde Gibbs bij het Sloveense Primorska waar hij gemiddeldes liet optekenen van 12,0ptn, 3,4rbs en 2,4ass voor dat de competitie werd stopgezet door de corona-crisis. Bij de start van dit seizoen speelde hij enkele pick-up-games met de NBA-ploeg Brooklyn Nets. Bij de start van het trainingskamp viel Gibbs naast de ploeg.

“Sterling Gibbs moet de komende dagen nog enkele documenten in orde brengen en een corona-test laten afnemen. Wij verwachten dat hij woensdag in Amerika kan vertrekken zodat hij donderdagmorgen in België arriveert. De wedstrijd tegen Kangoeroes, op 3 januari, komt te vroeg. Sterling Gibbs zal op 8 januari tegen Oostende voor het eerst in een Giants-tenue aantreden.”

“Met Sterling Gibbs trekken we een speler aan die kan scoren en die kan creëren voor zichzelf en voor zijn ploegmaats. Hij is een fysieke en atletische speler die zeer explosief is. Hij kan zowel op de spelverdeler als op de shooting-guard positie worden uitgespeeld.”

Den Bosch afgelast

De eerder aangekondigde oefenwedstrijd tegen Den Bosch op woensdag 30 december is geannuleerd. Antwerp Giants hervatte vandaag de trainingen. Alle spelers testten negatief op corona. Roby Rogiers blijft nog langs de kant met een scheenbeenvliesontsteking. Giants speelt zijn eerstvolgende competitiewedstrijd op zondag 3 januari tegen Kangoeroes Mechelen.