Sterling Gibbs debuteert met Antwerp Giants tegen Oostende: “De ploeg helpen waar ik kan”

Sterling Gibbs (27j, 1m88) treft het niet met zijn try-out contract voor één maand. In deze periode met vier wedstrijden tegen Oostende moet de Amerikaanse spelverdeler coachingstaf en bestuur kunnen overtuigen. Er zijn makkelijkere opdrachten om een contractverlenging af te dwingen.

In 2016 startte Sterling Gibbs zijn Europese carrière bij het Hongaarse Körmend. Naast Indios de San Francisco in de Dominicaanse republiek was hij in Europa nog actief bij Novgorod (Rus), Kaposvari (Hon), Kolossos Rodou (Gri), Nantes (Fra), Bratislava (Slk) en vorig jaar het Sloveense Primorska.

Je speelde je laatste officiële match vorig jaar in maart. Hoe is de conditie ?

Sterling Gibbs: “Ik heb de conditie onderhouden met trainingen en pick-up games. Deze waren zeer intens maar kan je niet vergelijken met wedstrijden. Vooral wedstrijdritme ontbreekt.”

Antwerp Giants is een jonge ploeg. Waar kan je de ploeg helpen ?

“Ik kan de ploeg helpen met mijn ervaring die ik heb opgedaan bij verschillende Europese ploegen. Antwerp Giants is een jonge ploeg met veel talent. Ik wil helpen waar de ploeg mij nodig heeft: als scoorder, als organisator, als pasgever, in de verdediging.”

Je arriveerde op de laatste dag van het vorige jaar. Hoe moeilijk was het om je familie achter te laten ?

“Het was niet makkelijk om mijn vrouw en dochter van zeven maanden achter te laten. Zeker in deze periode van het jaar en in deze corona-crisis. Door de quarantaineregels moest ik oudejaarsnacht alleen doorbrengen op mijn appartement. Maar ik moet niet klagen. Dit hoort bij de job en ik ben blij dat ik weer een basketspeler ben.”

In maart werd je het slachtoffer van het corona-virus ?

“Ik heb afgezien door corona. Ik had hoge koorts, heel mijn lichaam deed pijn. Ik heb meer dan drie weken in afzondering gezeten. Maar niet in het ziekenhuis of op de spoedafdeling. De situatie in de ziekenhuizen met de vele corona-patiënten was veel erger. Ik heb heel die periode thuis in isolatie doorgebracht. Zonder mijn vrouw die toen zwanger was. We konden dat risico niet nemen.”

In 2017 speelde je reeds twee keer tegen Antwerp Giants ?

“Dat waren kwalificatiewedstrijden voor de Champions League. Ik speelde toen met het Russische Novgorod tegen Giants. Dat was de ploeg met Jason Clark en Paris Lee. En ik denk dat ook Dave Dudzinski daar bij was. We gingen twee keer onderuit.”