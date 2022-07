Sterke prestatie van Clubsport Racing in 25 uur VW Fun Cup in Spa

Sterke teamprestatie

“We werden vooraf in geen enkele voorbeschouwing opgenomen, niet als favoriet, maar ook niet als outsider en met een ijzersterke strategie, puik werk van de rijders en goed teamwerk in de pitlane, hebben we bewezen dat de analisten zich vergist hebben”, vertelt een trotse Philip Vandewalle aan Autosportwereld.be. “Wij geloofden in ons kunnen en met een zeer sterke aanpak van de race, zijn we misschien zelfs nog iets hoger geëindigd dan we zelf hadden verwacht. En bekijk de namen eens die achter ons zijn gefinisht, dat zijn geen kleine jongens. De strijd was 25 uur lang van een erg hoog niveau en ik ben dan ook bijzonder trots op het team en wens iedereen bij deze nog eens te bedanken. Voor Clubsport Racing is dit geen eindpunt in de VW Fun Cup, want ik ben ervan overtuigd dat we nog beter kunnen en dat willen we in 2023 zeker bewijzen. Maar deze competitie is voor ons niet het eindpunt, we willen absoluut verder denken in de autosport, maar dat is voor de langere termijn.”