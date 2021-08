Sterke match Gaëtan Coucke levert KVM niets op: “Het ontbrak ons aan mentaliteit”

“Maar of ik nu goed of slecht speelde, winnen was veel belangrijker voor het team. Een 2-0 of 5-0-nederlaag... We blijven achter zonder punten, hé. En dat is wat wij nu nodig hebben.”

Kaya: “Totale offday”

“Als Coucke er niet was, kregen we een andere wedstrijd”, pikte invaller Onur Kaya (35) in. “We waren slecht en dan krijg je nu eenmaal een pak rammel tegen AA Gent. Dit was een totale offday. We konden Gent niet pijn doen. Ja, ik snap dat de fans zich stilaan zorgen maken. Vorig jaar zag je tijdens onze slechte competitiestart nog heel wat positieve zaken, maar nu verdiénen we gewoon niet meer. We moeten dringend iets veranderen aan onze mentaliteit, want het zit ‘m tussen de kopjes. Te veel jongens zijn niet op niveau. We moeten snel reageren in de twee resterende wedstrijden voor de interlandbreak (tegen Union en Kortrijk, red.). We moeten punten beginnen pakken, anders wacht er ons een moeilijk seizoen. Of we Van Damme missen? Joachim heeft het echte KV-DNA. Hij speelt al een halfjaar niet, dus we mogen niet té veel verwachten. Maar hij traint terug en kan ons karakter en duelkracht bijbrengen op het middenveld.”