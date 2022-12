Sterke KeVaughn Allen bezorgt ‘vernieuwd’ Leuven Bears de volle pot tegen Limburg United

Basketbal BNXT LeagueLeuven Bears – met Brevin Pritzl en Mohamed Kherrazi – heeft tegen Limburg United veertig minuten lang de match in handen gehad. Toch moest men knokken tot de laatste minuut om de drie punten in de Sportoase te houden. Uiteindelijk kroonde KeVaughn Allen – goed voor 26 punten – zich tot matchwinnaar (84-76).

Goed en verrassend nieuws voor aanvang van de partij tegen Limburg United: coach Casteels kon na een afwezigheid van drie maanden opnieuw beschikken over de Amerikaanse schutter Brevin Pritzl. Perswoordvoerder geeft meer duiding. “Brevin Pritzl heeft de hele week normaal kunnen meetrainen. Zijn polsbreuk is medisch gezien verleden tijd. We moesten in de ploegopstelling de keuze maken tussen Brevin en Jahmal McMurray, omdat we anders te veel buitenlanders op het blad hadden. Het contract van laatstgenoemde loopt nog tot eind december. Omdat we nadien zeker met Brevin doorgaan, leek het ons logisch om hem nu al te selecteren.”

Match in handen

Naast Brevin Pritzl maakte ook de Nederlander Mohammed Kherrazi zijn (bevredigend) debuut bij de Bears. Onder impuls van een sterke Allen liep Leuven in het eerste quarter 26-18 uit. Limburg klampte aan. Ex-Leuvenaar Delalieux liet zich daarbij positief opmerken. Op slag van rust kon het duo Allen-Fulkerson toch voor een 46-40-kloof zorgen. Leuven kende een sterke start in de tweede helft (11-0-tussensprint). De ploeg leek de match in handen te hebben, maar de Limburgers plooiden niet echt. In de slotfase kon een onhoudbare Allen de 84-76-eindzege toch gestalte geven.

Coach Casteels

Coach Eddy Casteels was tevreden over de winst. “Omwille van blessures kenden we een moeilijke start. Het totaalbeeld was nooit af. Tegen Limburg kon ik alvast Pritzl recupereren. Limburg manifesteert zich dit seizoen als een geoliede machine. Winnen tegen hen is meer dan een opsteker. Het is was ook belangrijk om te winnen met het oog op deelname aan de Elite Gold. Volgend weekend focussen we ons op een dubbele bekerconfrontatie tegen Antwerp Giants. Nadien volgen er twee levensbelangrijke competitiematchen: thuis tegen Antwerp Giants en op Brussels.”

Punten

Leuven : Heath 11, Allen 26, Fulkerson 12, McGlynn 19, Kherrazi 14, Stilmant 2.

Limburg : Lesuisse 2, Lambot 2, Delalieux 12, Ceyssens 11, Dedroog 7, Dammen 3, Desiron 6, Hammonds 5, Stein 28.

Quarters : 26-18, 46-40, 63-49, 84-76.