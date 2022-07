Sterke bezetting in sterrentoernooi van Ostend TC: Benjamin D’Hoe de te kloppen speler

TennisDe toernooibedrijvigheid aan onze kust is de voorbije week fors toegenomen. In Ostend TC eindigt zondag het criteriumtoernooi met een uitstekende bezetting in de hoogste reeksen: mannen 1 telde 24 starters terwijl vrouwen 1 toch 14 speelsters mocht verwelkomen.

In mannen 1 voert 115-punter Benjamin D’Hoe de lijst aan. Noah Merre, Gérald Morettin en Thomas Heyse, alle drie goed voor 105 punten, vervolledigen het kransje reekshoofden op de hoofdtabel. Heel wat West-Vlaamse toppers wagen hun kans op de voortabel. Milo Vosswinkel is eerste reekshoofd en schakelde Lucas Bogaert in twee sets uit. Willem De Jonckheere speelt in zijn eigen Ostend TC een thuismatch en plaatste zich na een zege in drie sets tegen Mathias Heyse voor de volgende ronde. Ook Tibo Duyck, Olaf Vanhooren, Otto De Clercq, Maxim Louagie, Yannick Lenaerts en Lennert Lemahieu wisten de beslissende kwalificatieronde te bereiken.

Emeline De Witte

In Oostende voert 105-punter Emeline De Witte het 14-koppige peloton aan. Stefanie Carpentier plaatste zich voor de halve finale na winst tegen Ilouna Aneca en krijgt in de halve finale Sofie Heyse als opponente. Laatstgenoemde schakelde in haar kwartfinale derde reekshoofd Amber Bourguillioen uit. Julie Vereecke tot slot fungeert als vierde reekshoofd.

TC l’Armorial

In TC L’Armorial in De Panne staan zaterdag reeds de finales gepland. Aan de Westkust was de bezetting eerder aan de matige kant met zowel in mannen 1 als vrouwen 1 amper vier deelnemers. Bij de vrouwen is 105-punter Emeline De Witte net zoals in OTC het eerste reekshoofd. Zij krijgt in De Panne 70-punter Estelle Serruys als opponente. Onderaan de tabel staat het duel tussen 90-punter Ilouna Aneca van TC Boneput en 95-punter Sabina Pintea van TC Brughia op het programma. In de hoogste mannenreeks plaatste 95-punter Otto De Clercq zich reeds voor de eindstrijd na een 6-3, 6-1-overwinning tegen Pauwel Dewulf. Vrijdagavond strijden 90-punter Arthur Snoecx van TC De Koddaert en 95-punter Henri Lammertyn van TC Isis voor het resterende finaleticket.

