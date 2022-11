Sterk RWDM laat door onbegrijpelijke misser van Biron bekerkwalificatie liggen tegen efficiënt Kortrijk

beker van belgieRWDM is er niet in geslaagd om in de zestiende finales van de beker van België voor een stunt te zorgen tegen 1A-club Kortrijk. Nadat het iets voor het uur op voorsprong was geklommen via Botella en een kwartier voor tijd Biron - bij een 1-1 - de kans op 2-1 had laten liggen, kreeg de Brusselse club het deksel op de neus. In de toegevoegde tijd stonden overdreven 1-3-cijfers op het bord.

In vergelijking met de laatste competitiewedstrijd vorige week vrijdag op FCV Dender voerde RWDM-trainer Vincent Euvrard in het bekerduel tegen KV Kortrijk drie wissels door in zijn basisploeg. Heris, Oyama en El Ouahdi werden vervangen door respectievelijk Sankhon, De Sart en Botella.

RWDM startte agressief en kon al in de openingsminuut dreigen langs Botella, maar het schot van de Fransman belandde in het zijnet. Ook Plange en Challouk konden zich roeren in het eerste kwartier, maar hun acties leverden geen concreet doelgevaar op. In het tweede kwartier kon de West-Vlaamse club uit 1A het evenwicht herstellen en op haar beurt enkele keren prikken, maar de pogingen van D’Haene en M’Boyo misten precisie. De laatste dreiging van de eerste helft kwam van de thuisploeg, maar Plange kon een snelle tegenaanval niet goed uitspelen, waardoor de 22 spelers de kleedkamers gingen opzoeken met een brilscore.

Net zoals in de eerste helft begon de co-leider uit de Challenger Pro League sterk aan de tweede periode. Na tien minuten ontsnapte Kortrijk aan een achterstand toen doelman Vandenberghe de Molenbeekse spits Plange van een quasi gemaakt doelpunt hield. Niet veel later kon de thuisploeg dan toch scoren. Botella profiteerde van balverlies bij Kortrijk om op aangeven van Smeets de zestien in te duiken en de bal tussen de benen van de bezoekende keeper Vandenberghe in doel te knallen. Een kwartier later was alles te herdoen als de pas ingevallen Bruno op aangeven van D’Haene de gelijkmaker op het bord kon brengen.

Bij het ingaan van het laatste kwartier kreeg de ingevallen Biron dé kans om de thuisploeg opnieuw op voorsprong te brengen, maar de Molenbeekse spits knalde de bal onbegrijpelijk op de paal. In plaats van 2-1 viel het doelpunt aan de overzijde na een snelle tegenaanval. Afwerker van dienst was alweer Bruno, die zijn tweede van de avond maakte. In de toegevoegde tijd legde Messaoudi de overdreven 1-3 eindcijfers vast.

RWDM: Defourny; Sankhon, O’Brien, Le Joncour, Vorogovskly; Botella, Barreto, De Sart, Challouk; Smeets; Plange (71’ Biron)

KV Kortrijk: Vandenberghe, Henen (66’ De Neve), Radovanovic, Loncar (66’ Bruno), Silva, Tanaka, D’Haene, Mehssatou, Avenatti, Keita, MBayo (36’ Messaoudi)

Doelpunten: 56’ Botella (1-0), 71’ Bruno (1-1), 83’ Bruno (1-2), 92’ Messaoudi (1-3)

Geel: D’Haene, Plange, De Sart, Tanaka

Scheidsrechter: De Nil