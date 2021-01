Sterk Okapi Aalst is maatje te groot voor tegenvallend Leuven Bears (59-81)

Basketbal Euromillions LeagueLeuven Bears is er niet in geslaagd om tegen Okapi Aalst voor het eerst dit jaar de drie punten te pakken. De bezoekers manifesteerden zich als een sterk blok, maar dat neemt niet weg dat de Leuvenaren gewoon te weinig brachten. Met het oog op de komende halvefinalewedstrijden tegen Mechelen was dit alvast geen goede algemene repetitie.

Leuven Bears kon nog niet rekenen op de nieuwe Amerikaan Ryan Kriener. De centerspeler kwam pas maandag in ons land aan en moest een week in quarantaine. Kriener werd al drie keer gunstig getest op corona, maar moet maandag nog een vierde test ondergaan om te mogen aanpikken op training. Vermits hij al speelgerechtigd is, kan hij in principe ingezet worden in de dubbele bekerconfrontatie met Kangoeroes Mechelen.

Op achtervolgen aangewezen

De eerste zeven minuten bleef Leuven Bears in het spoor van Okapi, maar dan konden de Oost-Vlamingen twaalf punten uitlopen. De thuisploeg moest meteen vol aan de bak. Aanvallend had men problemen om de weg naar de korf te vinden. In de eerste helft kwam men niet verder dan 28 punten.

Brandan Stith was hard voor zijn ploeg. “Alles moest gewoonweg beter. Aanvallend hadden we problemen om de juiste openingen te creëren. Ook defensief lieten we te veel foutjes optekenen. Zelfs het rebounden was ondermaats. Er was in die eerste helft geen enkel spelonderdeel waarover we tevreden konden zijn.”

Geen remonte

De tweede helft bracht niet meteen beterschap. Okapi opende meteen met een 4-13-tussensprint. De bezoekers konden twintig punten uitlopen en meteen was de match gespeeld. De Bears moeten in het kampioenschap nog altijd wachten op hun eerste overwinning. Finaal werd het 59-81.

Coach Eddy Casteels legde de vinger op de wonde. “We hebben een les gekregen in aanval en een les in verdedigen. Dan schiet er niet veel meer over. Het mentale aspect was ondermaats. Bij Okapi zag ik spelers die voor elkaar zwoegden. Mijn spelers konden het uitleggen en excuses zoeken. Een pluim ook voor Okapi. Als er één ploeg is die Oostende dit seizoen kan storen, is het Okapi.”

Versterking

Eddy Casteels had nog een uitsmijter. “We blijven uitkijken naar een vleugelspeler die Haynes moet vervangen. Er is een concrete piste, maar ik kan niet zeggen wanneer die definitief rond zal zijn. Overzeese autoriteiten zijn onvoorspelbaar.”

De punten

Leuven: Fauconnier 4, Heath 8, Kotrulja 7, Delalieux 8, D’ Espallier 15, Vanderhaegen 10, Stith 7.

Aalst: McGriff 13, Mihailovic 20, Vujosevic 13, Van den Eynde 5, Geukens 3, Badji 18, Marchant 4, Kuta 5.

Quarters: 17-22, 28-40, 50-67, 59-81.

