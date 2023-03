Sterk Lille United klopt leider Hades Hasselt: “We speelden op een heel bevrijdende manier”

“We hebben die lijn gewoon doorgetrokken”, klonk de Lilse sportieve baas bijzonder trots. “Winnen op het veld van de autoritaire leider is één zaak, de manier waarop is zeker zo belangrijk. Na het duel tegen Diegem werd geopperd dat dat onze beste wedstrijd van het seizoen was. Deze prestatie was zeker zo goed. We hadden voor de rust reeds het verschil kunnen maken. Uiteindelijk kregen we, in de vorm van twee doelpunten in vijf minuten, in het vierde kwartier loon naar werken. Het laatste halfuur hebben we op een heel volwassen manier vol kunnen maken. Het feit dat we, zowel tegen Diegem als tegen Hades, de nul kunnen houden, zegt veel over het vertrouwen waarmee we op dit moment voetballen.”