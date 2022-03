Sterk Leuven Bears levert tegen Landstede tweede glansprestatie in drie dagen tijd

Goed nieuws voor aanvang van de wedstrijd: kapitein Joshua Heath verlengde zijn contract in de sportoase. “Ik ben blij dat ik ook volgend seizoen deel mag uitmaken van Leuven Bears. In 2019 kwam ik in de Sportoase toe en kon ik me vlot aanpassen aan het basketbal en leven in jullie land. Ik zag in de voorbije drie seizoenen ondanks alle coronatoestanden de ploeg groeien. In september begin ik aan mijn vierde campagne. Uiteraard wil ik dat groeiproces dan verder gestalte geven. Ik voel ook dat ik respect krijg. Eerder was ik al aan de slag in Slovenië en Turkije, maar in Leuven vind ik een warm nest.”

Goede start

Joshua Heath bedankte de supporters met een prima start. Hij zou goed zijn voor 17 punten en 10 assists! Goed gesteund door Allen, Vanderhaegen en McGlynn zorgde hij voor een 18-10 opener. De Bears bleven in de eerste helft constant een kleine voorsprong behouden, maar Landstede begaf niet. Opmerkelijk gegeven: in de eerste helft leed Leuven slechts twee keer balverlies, in de hele match vier keer! Rust: 41-36. “Onze eerste helft was zeker niet slecht, maar toch hebben we in de kleedkamer nog bijgestuurd.”

Tweede helft

Na de rust klampten de Nederlanders nog even aan, maar naar het einde van het derde quarter konden de Bears na een 26-4-tussensprint het verschil maken. Coach van den Belt moest drie time-outs nemen in acht minuten tijd! Na het derde quarter stond het warempel 67-40! Meteen mochten de boeken dicht. Leuven blijft thuis na de 87-61-winst ongeslagen in het Nederlandse luik van de BNXT League. Joshua Heath zag dat goed was. “Ons derde quarter was echt indrukwekkend. Offensief bleven we de juiste keuzes maken, vooral defensief gaven nauwelijks nog iets weg. Laten we ons nu focussen op de wedstrijd in Groningen.”

Punten

Leuven : Heath 17, Allen 9, Cebasek 13, Vanderhaegen 10, McGlynn 18, Young 15, Stilmant 2, Nunes 3.

Landstede : Echols 4, Van der Plas 8, Aaminkhof 5, Obiora 3, Schilder 3, Thorbjarnarson 9, Bleeker 17, Dahlman 12.

Quarters : 22-18, 41-36, 67-40, 87-61.