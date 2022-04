Sterk collectief Okapi Aalst dendert over Amsterdam

Basketbal BNXT-League - Elite SilverOkapi Aalst heeft zichzelf een vroeg vrolijk Pasen bezorgd. Met een denderende 118-65 overwinning tegen Apollo Amsterdam zette Okapi een feestje in Het Forum in. Aalst maakte reclame voor de sport. En de youngsters deden gretig hun duit in het zakje.

Ladies night in Het Forum met een glaasje cava voor alle dames. Snel werd duidelijk dat de flessen voor iedereen zouden mogen worden ontkurkt. Valinskas (19) opende de debatten. Amsterdam liep aanvankelijk nog in het spoor (12-7), maar Okapi had de Friese les goed begrepen. Gaspedaal induwen en niet meer lossen.

Met zes spelers in de dubbele cijfers toonde Okapi eindelijk wat het waard was. Of kon zijn. Flink geholpen door een zwakke Amsterdamse defense, kon Aalst zijn geliefkoosd spel spelen. Snelle transities, snelle balcirculaties. De Amsterdammers kregen de open vlaktes niet dicht gelopen. Okapi creëerde open shots bij de vleet en werkte af aan zestig procent.

Kippenvel

“Zo’n walk-over had ik niet verwacht”, geeft Amsterdams coach Wierd Goedee toe. De monsterzege deed zichtbaar deugd aan de Aalsters hartjes. Vanuit de tribune zette een fan spontaan den Okapi speelt basketbal in, gevolgd door het hele Forum. Kippenvel.

De fans hadden redenen om tevreden te zijn. Okapi spreidde knap basketbal tentoon met kapitein Senne Geukens (16) als baken. De krijger genoot en toonde dat hij op het hoogste niveau zeker nog zijn mannetje kan staan. De staande ovatie was op zijn plaats. Kippenvel, alweer.

Maar ook Siebe Ledegen (15 pts, 4/4 3P) was aanwezig. En wat gezegd van starting pointguard Steff Schauvlieger (4). Hoe hij als volleerd assist-manager een alley-oop lanceerde richting Popovic die zo de 108-55 dunkte. Kip-pen-vel.

“Het is een moment waar we van mogen genieten, maar eigenlijk kijk ik al uit naar de volgende wedstrijd”, zegt coach Thomas Crab koel. Het typeert ijskonijn Crab. Weinig emotie, behoedt zich voor grote uitspraken. Maar de manier waarop de groep reageerde, heeft het zonder meer te danken aan coach Crab. “We trainen goed en we blaken van zelfvertrouwen”, zegt Shavon Coleman (24). “Na het verlies in Leeuwarden hadden we iets recht te zetten. We gaven 31 assists en zetten Amsterdam zo buiten spel.”

“We willen onszelf een goede uitgangspositie bezorgen voor de play-offs in de Elite Silver. Dit is nu ons pad. We hebben nog wat werk te doen om op een mooie manier te eindigen”, besluit Coleman.