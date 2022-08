Sterk bevochten zege van PK Carsport in loodzware editie van de 24 Hours of Zolder. Record aantal overwinningen voor Bert Longin

De Audi diende tot het einde wel rekening te houden met een sterke #55 Q1 Trackracing Porsche 992 GT3 Cup van Rau-Teunkens-Lauryssen-Latorre, die zeer verdienstelijk als tweede eindigde en de race tot in de slotfase mee kleur gaf. De derde plaats was in extremis voor de Belgium Racing Porsche 992 GT3 Cup van Goossens-Haverans-Gillion-Verdonck, die op de meet amper twee seconden bonus had op de Russell Racing by NGT Porsche 992 GT3 Cup van Corten-Thiers-Thiers-Lowette-Van Hooydonk. Belgium Racing (Derdaele-Cools-Geris-Heyer) en RedAnt Racing (Redant- Redant- Redant-Dejonghe) waren goed voor de plaatsen vijf en zes algemeen, ook in een Porsche 911. Vooral die laatsten kenden behoorlijk wat pech en hadden zeker hoger kunnen eindigen. In GTA was er ook een verdienstelijke race voor de CVW Motorsport Marc V8 Car BMW M2 van onder meer rallyrijder Chris van Woensel, die mooi tiende algemeen werd.