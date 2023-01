Sterk Berchem Sport snoept leider Hades na 24 op 24 nog eens punten af (1-1): “Zonde van de penalty die er geen was”

In de eerste helft toonde Berchem zich minstens de evenknie van leider Hades. De grootste kans was voor de bezoekers, doelman Verdruye redde de meubelen met een voetreflex, maar gevaar was veelal schaars. Daar kwam verandering in na de pauze toen Cobos de thuisploeg op voorsprong bracht vanop de stip en Bongiorno een kwartier later de stand in evenwicht bracht. Ook al vanop elf meter, maar was het wel een strafschop?. Die 1-1 bleek in elk geval de eindstand, al was Berchem nog het dichtst bij de volle buit. Hinken op twee gedachten, heet dat dan.

“Vooraf teken je voor een punt, maar na afloop voelt het toch alsof we er twee verloren”, zegt Berchem-doelman Amauri Verdruye. “We begonnen sterk aan de wedstrijd, maar de eerste, en meteen grootste kans van de eerste helft, was voor Hades. “Plots mocht er iemand vrij aan de tweede paal aanleggen, maar gelukkig nog ik nog pareren. Dat was een belangrijke redding, want als we daar op achterstand komen, was het een heel andere wedstrijd geworden. Nu hielden we de controle en omdat we zelf niet echt gevaarlijk konden zijn, waren we niet ontevreden met die 0-0 aan de rust.”

Strafschoppen

“Maar in de tweede helft zetten we nóg meer druk en daarvoor werden we al vroeg beloond met een penalty. Terecht ook, want Leander (Beirlant red.) werd duidelijk gehaakt. Die 1-0 was dan ook verdiend, maar plots ging de bal ook aan de overkant op de stip. Uit het niets. Light (Nwokoro red.) had zelf de bal en de speler van Hades trapte vervolgens tegen het leer. Nooit een fout als je het zag van waar ik stond met de fase voor me, maar de scheids zag het langs achteren en beoordeelde het als een fout. Zonde, want ik vond het geen penalty.”

“Toch lieten we ons niet ons lood slaan en gingen we nog vol voor de zege. Via Beirlant kregen we nog de grootste kans, maar mijn collega aan de overkant had een prima redding in huis op die poging. Gezien het verschil in de stand tussen de twee ploegen en rekening houdend met het feit dat Hades z’n voorbije acht matchen won, kunnen we niet helemaal ontevreden zijn met het punt. Maar ik denk dat niemand er iets van had gezegd, als wij hier aan het langste eind hadden getrokken.”

Bevestiging

“Jammer, maar deze prestatie is hoe dan ook een bevestiging na vorige week. Er staat een hecht blok op het veld de laatste tijd en dat moeten we meenemen naar de rest van het seizoen. Ons schema in januari oogt nog zwaar met Cappellen, Londerzeel en Racing Mechelen, maar als je de leider in moeilijkheden kan brengen, mag je ook die wedstrijden met vertrouwen aanvatten.”

Berchem Sport - RC Hades 1-1

Berchem: Verdruye, Van Den Driessche, Neiman, Verstraelen, De Kuyffer, Cobos, Coveliers, Pejcic, Beirlant, Nwokoro, Luyckx (82' Van Hoof).

Hades: Gijbels, Leyssens, Gueroui, Bongiorno, Cinti, Celen, Jacquemyn, Vanratingen (85' Verbeeck), Elens, Caubergs, Convents.

Doelpunten: 52' Cobos (1-0, pen.), 65' Bongiorno (1-1, pen.)

Geel: Jacqemyn, Elens, Coveliers, Leyssens.