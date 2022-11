Sterk Avanti Stekene pakt punt tegen koploper Tempo Overijse: “Op basis van aantal kansen zijn dit twee verloren punten”

Wat het puntje tegen Tempo Overijse betekende, zag je aan de reactie bij de gelijkmaker. Totale euforie. De gehele Stekense bank danste op het veld. Tijden de match coachte Rieno Van Oost als nooit tevoren - verbaal zéér aanwezig. Op het veld ging iederen tot het gaatje. “De ontlading was groot”, knikte Klippelaar. “Tegen de koploper, de mogelijke kampioen, een puntje pakken, is altijd goed.”

Twee verloren punten

Oohja, op het moment van die treffer stonden we amper een minuutje op het veld in de tweede helft. “We startten fantastisch, hé. Na 30 seconden voetbalden we een mooie aanval bij elkaar. Schoon goalke. Nadien probeerden we wel naar een tweede te zoeken, maar 't bleef wel oppassen. Tempo is een goede ploeg.”

Nochtans verdiende Avanti misschien wel meer. Het kwam vrijwel nooit in de problemen, gaf amper iets weg en prikte waar het kon “Steriele druk, zonder grote kansen”, vat Klippelaar samen. Van Oost had z’n huiswerk goed gemaakt. “Tempo viel niet tegen, wij waren gewoon superieur. We stonden goed en iedereen heeft er keihard voor gewerkt. We verdienden in de eerste helft al om op voorsprong te klimmen.”

Als er één ploeg drie punten verdiende, dan was het de thuisploeg. Klippelaar: “wWe mogen tevreden zijn met een punt, maar er zat zéker meer in. Op basis van kansen verloren we twee punten.”

Tweeluik

Het komende tweeluik tegen Kalken en Lede wordt daardoor nog wat interessanter. “Op Kalken zouden we in principe moeten winnen. Altijd met twee woorden spreken, maar het puntje tegen Tempo geeft wel vetrouwen. Overijse loopt niet verder uit en we beperken de kloof met Lede, dus we hebben een goede zaak gedaan.”

In het klassement, welteverstaan. Niet op vlak van personeel. Want niet minder dan drie spelers - Verspeeten, Verwilligen en Melens - moesten naar de kant met een blessure. Hoelang en of zij buiten strijd zullen zijn, valt nog af te wachten. De donderdagtraining zal veelzeggend zijn.

Avanti Stekene - Temo Overijse 1-1

Avanti Stekene: Van Steelant, Verstraeten, D’heer, Klippelaar, Selis, Verwilligen (70' Van Buynder), Franssens, Melens (35' Spittael), Criel, Volckerick, Verspeeten (33' De Rudder)

Tempo Overijse: De Vriendt, De Maeyer, Verdoodt, Sarkic, Van Den Steen, Delorge, Cocchiere, Dehond, De Jonge (63' De Doncker), Maluka Bimbo (81' Barreiro Arca), Houssane.

Doelpunten: 35' Cocchiere (0-1), 46' Criel (1-1)

Geel: Volckerick, Sarkic.