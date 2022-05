Sterk Anzegem smeert Oostkamp tweede nederlaag aan

“Ondanks de verschillende waardeverhoudingen waren wij de baas in de eerste helft, met het meeste doelgevaar en de beste mogelijkheden”, laat Guillaume Devacht weten. “Na 8 minuten wist ik na een actie over de rechterflank al de bezoekende doelman te verschalken, die even later wel een uitstekende redding in huis had om mij van een tweede treffer te houden.”

“Oostkamp herpakte zich in de tweede helft, maar wij toonden veel karakter en wisten op basis van vechtlust en duelkracht de kampioen de mond te snoeren”, aldus nog Devacht. “In de blessuretijd scoorde Goddeeris een tweede treffer na een scherp uitgevoerde counter. Een prachtige bekroning van een sterke match. We sluiten het seizoen zo af met een knappe 7 op 9 en bovendien een 4 op 6 tegen Torhout en Oostkamp. Ik verlaat zo Anzegem met een goed gevoel en kijk al uit naar de onderlinge confrontaties in de volgende jaargang, waar ik ze met mijn nieuwe ploeg Eendracht Wervik met plezier partij zal geven”, besluit de 25-jarige aanvaller.

Derde periodetitel

“We hebben nooit ons gebruikelijke niveau gehaald, al hebben we wel een heleboel kansen de nek omgewrongen”, laat de Oostkampse aanvoerder Arvid Lenihan weten. “Onze afwerking en efficiëntie waren niet wat we van onszelf gewoon zijn. Daarbij alle lof voor Anzegem, dat enthousiast aan de bal was en met veel inzet ons de punten kon afsnoepen. Een kleine domper om het seizoen met onze tweede nederlaag af te sluiten, maar we hadden niets meer te bewijzen.”

“Bovendien halen we alsnog de derde periodetitel binnen, want Lebbeke wist eveneens de laatste wedstrijd niet te winnen. Phil Canoot wist ook de topschutterstitel niet binnen te halen, maar iedereen ziet dat we dit seizoen vrijwel alles gepakt hebben wat er te winnen viel. Ikzelf speelde dit seizoen wat minder dan ik gewoon was, maar ik vergat mijn rol als aanvoerder niet en bleef de groep boven het individu plaatsen. Zo zit ik in elkaar en dat zal niet veranderen.”

SV Anzegem – SV Oostkamp: 2-0

Anzegem: Uytterhaegen, De Haspe, Devacht, Tuyttens, Goddeeris, Bourgeois, Janssens (45' De Bosscher), Beirlaen (54' Bouhid), Cottignie (56' Douven), Houthoofd en Vandoorne.

Oostkamp: Iket, Claeys (60' Lenihan), Canoot, Willem, Bragard, Benoot, Van De Water (88'Van Hooreweghe), Vanhaeren, Declerck (75' Ide), Decloedt en Vermander (60' Vanhaecke).

Doelpunten: 8' Devacht (1-0) en 94' Goddeeris (2-0).

Gele kaarten: De Haspe, Beirlaen, Iket, Willem en Lenihan.

