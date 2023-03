Sterk Antwerp brengt Braxgata in problemen (1-1): “Dit was onze beste match van het seizoen”

HockeyDe vrouwen van Antwerp beleefden voorlopig nog niet heel veel plezier aan het seizoen 2022-2023, maar in de derby op het veld van co-leider Braxgata presteerde het team van Murphy Allendorf wel sterk: 1-1. “Het wordt moeilijk, maar we geloven nog altijd in de play-offs”, aldus kapitein Laurine Delforge.

De wedstrijd Braxgata-Antwerp begon met een minuut stilte ter ere van de begin februari overleden clubsecretaris Fred Van Cautenberg. “Een Braxer pur sang, een echt clubicoon”, aldus Braxgata-voorzitter Erik Gysels. Het was Antwerp dat in de derby meteen het heft in handen nam en de eerste helft domineerde. Rood-wit versierde enkele strafcorners en leek aan het einde van de eerste helft op weg naar een verdiende openingstreffer. Michelle Struijk stevende alleen op keeper Elena Sotgiu af, maar werd afgefloten voor ... het rustsignaal.

Delforge en McCann scoren

De voorsprong kwam er uiteindelijk in minuut 47 toch dankzij een doelpunt van kapitein Laurine Delforge. De Antwerp-vreugde was echter van zeer korte duur. Bij de eerstvolgende aanval van de thuisploeg werkte de Nieuw-Zeelandse Rachel McCann af: 1-1. Na de pauze zat Braxgata wel beter in de match, maar de beste mogelijkheid was toch nog voor Antwerp. Een strafcorner van Carla Rebecchi werd echter op de lijn gekeerd door Stephanie Vanden Borre. In de stand telt Braxgata, dat wat play-offs betreft op beide oren mag slapen, nu twee punten achterstand op leider Gantoise. Antwerp staat zesde met twintig punten. De kloof met de vierde in de stand, Watducks, bedraagt zeven punten.

“Eindelijk toonden we ons beste hockey”, aldus Laurine Delforge. “We zijn blij met deze prestatie, maar tegelijk teleurgesteld dat we slechts één punt sprokkelen. We kregen immers veel mogelijkheden. Het is jammer genoeg niet de eerste keer dat we meteen na een doelpunt een tegentreffer incasseren.”

Delforge gelooft nog in de play-offs voor Antwerp. “Het wordt moeilijk, maar Antwerp mag je nooit afschrijven”, lacht ze. “Met het mes op de keel zijn we meestal op ons best.”

Braxgata: richting play-offs

Aan de overkant gaf coach Roy Brocken toe dat Antwerp het betere team was. “We komen inderdaad goed weg”, aldus Brocken. “Vooral in de eerste helft waren we afwezig en was Antwerp veel scherper.”

Voor Braxgata lijkt het slot van het seizoen vooral een lange aanloop naar de play-offs. “Die tweede plaats in de stand moeten we absoluut behouden”, zegt Brocken. “In dat geval vermijden we Gantoise in de halve finale van de play-offs en spelen we de terugmatch ook thuis.”

Braxgata heeft voorlopig nog een zeer veilige voorsprong van zeven punten op nummer drie in de stand Herakles. De dames uit Lier speelde tegen Racing - een rechtstreekse concurrent om een play-offticket - 1-1 gelijk. Dragons won met 6-2 van Wellington en komt met twintig punten op gelijke hoogte van Antwerp. Victory haalde het thuis met 2-1 van Leuven - doelpunten van Martina Ferrazini en Camila Machin - en is nu helemaal gerust omtrent het behoud in de Eredivisie.

