Ster van Zuid-Limburg slingert zich tijdens het paasweekend tussen Mopertingen en Lanaken

Wielrennen JuniorenDe nieuwe organisatoren van de Ster van Zuid-Limburg hebben deze week het rittenschema van de 42ste editie bekend gemaakt. De internationale rittenkoers voor junioren is niet langer thuis in Borlo, maar wel in Mopertingen waar De Lustige Trappers de organisatie in handen nemen. De nieuwe sterke man Erik Stevens gelooft in de Ster 2.0. “Het wordt een pittige koers met liefst 1.000 hoogtemeters per rit en een pittig slot in Mopertingen”, belooft de ex-prof.

De nieuwe organisatoren van de Ster van Zuid-Limburg stelden de rittenkoers in stijl voor. Daarvoor werden pers, sponsors en medewerkers uitgenodigd in de nieuwe thuishaven van naamsponsor Trixxo. Het Hoeseltse dienstenbedrijf meent het en geeft aan dat de driejarige samenwerking de start van een lange band moet worden. Met de ambitie om in de toekomst ook de stap naar Nederlands-Limburg te zetten. “Want daar liggen heel wat interessante routes”, klonk het.

Mooiste dorp

De editie 2022 situeert zich in de buurt van Mopertingen en Lanaken. Niet toevallig want Erik Stevens en zijn collega’s van de Lustige Trappers zijn thuis in Mopertingen waar de Ster start en eindigt. “We beginnen op Goede Vrijdag met een proloog van 4 km in Mopertingen. Op zaterdag staat de rit tussen Mopertingen en Gellik op het programma. Neen, niet toevallig want de gemeente Lanaken stapte meteen mee in mijn project”, lacht Stevens die geboren en getogen is in wat hij het mooiste dorp van Lanaken noemt.

Pittige slotrit

“Op zaterdag staat er een lange aanlooproute op het programma waarna er zes stevige ronden van 15 km op het programma staan. Met telkens de beklimming van de Bessemerberg. Op Paasdag rijden de renners van Gellik naar Opgrimbie. Dat lijkt de minst zware rit, maar de beklimming van de Duivelsberg zou wel eens in de benen kunnen kruipen.” De venijn van de Ster zit in de staart want op maandag staat er geen traditionele spurtetappe op het programma. “Niks tegen het betere sprintwerk, hé, maar rond Mopertingen hebben we een stevig slot in petto. De renners kunnen een spurt voorkomen.”

De Ster van Zuid-Limburg krijgt met Roy Sentjens ook een peter. De ex-prof pakte in 1997 het jongerenklassement. Dit jaar krijgt de Noord-Limburger alvast geen opvolger in de persoon van zoon Sente want die staat tijdens het paasweekend aan de start van de Parijs-Roubaix.