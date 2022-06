Stephanie Vanden Borre staat er weer helemaal: “Twee maanden geleden vreesde ik nog voor deelname aan WK”

Met twee doelpunten had Stephanie Vanden Borre zondag een belangrijk aandeel in de 1-4- zege van de Red Panthers tegen Engeland. Nochtans vreesde ze twee maanden geleden nog voor haar WK nadat ze in april een knieblessure opliep. Die zorgen zijn helemaal van de baan. Volgende zondag speelt ze tegen de Verenigde Staten haar 150ste interland.

Meteen na de wedstrijd tegen Engeland stapten de Red Panthers meer dan tevreden op de spelersbus. Logisch: een 1-4-overwinning tegen het vierde land op de wereldranglijst stuwt het vertrouwen richting WK, dat reeds op 3 juli start, alweer een stuk omhoog. Stephanie Vanden Borre scoorde twee keer. Haar tweede doelpunt kwam er op strafcorner. “De twee vorige pogingen op strafcorner probeerde ik het op dezelfde plek, maar Maddie Hinch bracht telkens redding. Bij mijn derde poging mikte ik gelukkig net iets hoger”, aldus Van den Borre. “We hockeyden zestig minuten met heel veel energie. Dit is een mooie zege met het oog op het WK.”

Derde WK

Op 24-jarige leeftijd mag Vanden Borre reeds naar haar derde WK. “Als je er bij stilstaat is dat inderdaad al een flink aantal”, glimlacht Vanden Borre. “In 2014 tijdens het WK in Den Haag was ik slechts zestien jaar. Op dat moment vond ik mezelf nog te jong voor een toernooi op dat niveau. Aan maturiteit heb ik intussen wel gewonnen (lacht).”

Heel even vreesde Vanden Borre een kruis te moeten maken over haar derde wereldkampioenschap. Tijdens de EHL met Gantoise in april in Amstelveen liep ze immers een stevige knieblessure op. “Toen ik daar op de grond lag, dacht ik inderdaad dat het over was”, zegt Vanden Borre. “Het gevoel was echt niet goed. Goede raad en een doorgedreven revalidatie hielpen me er weer bovenop.”

Op 7 juni vierde Vanden Borre haar heroptreden in de wedstrijden tegen China om de Pro League in Antwerpen. “De knie is volledig hersteld, maar je speelt toch altijd met wat schrik”, geeft Vanden Borre toe. “Dat is logisch, maar match na match gaat het telkens beter.”

Binnenkort 150 caps

Nog twee weken en dan staan de Red Panthers in het Spaanse Terrassa in hun eerste groepswedstrijd van het WK tegenover Zuid-Afrika. De laatste voorbereidingsmatchen staan volgend weekend om de Pro League in Den Bosch tegen de Verenigde Staten op het programma. “Zondag in de tweede match tegen de VS speel ik mijn 150ste interland”, besluit Vanden Borre. “Ik heb er even op moeten wachten, maar die kaap wordt nu toch bereikt.”