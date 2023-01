Stephanie Suenens voor het duel tegen KV Mechelen: “We willen niet langer het zwakke broertje zijn”

vrouwenvoetbal super leagueNadat Eendracht Aalst Ladies tegen de topploegen RSC Anderlecht en KRC Genk hoopgevende prestaties heeft neergezet, is het tegen KV Mechelen tijd om punten te oogsten. De eerste en tevens ook laatste competitiezege dateert intussen van 20 augustus en daar wil de spelersgroep zo snel mogelijk verandering in brengen.

Stephanie Suenens hoopt op een gunstige kentering, maar blijft voorzichtig. “Grote uitspraken durf ik hierover niet doen, want ook al staat KV Mechelen slechts twee plaatsen voor ons, het blijft een te duchten tegenstander”, weet Stepanie Suenens. “Het is wel zo dat we de jongste weken op Anais Bey-Temsamani na op onze voltallige spelersgroep kunnen rekenen en heel wat progressie maakten. Op Racing Genk speelden we echt goed voetbal en bleek dat we in een positieve flow zitten. Nu moet dat omgezet worden in resultaten.”

“Ik hoop dat we tegen Malinwa opnieuw kunnen aanknopen met de zege. En als we één keer winnen, dan kan de trein vertrokken zijn. In het voetbal kan het tij immers snel keren. De mannenploeg zette een indrukwekkende reeks van 28 punten op 30 neer en verloor nadien vijf keer op rij. Wij rekenen op een omgekeerd effect.”

Enthousiast

Suenens kwam samen met Sheila Broos over van White Star Woluwe en is aan haar tweede seizoen bij Eendracht Aalst Ladies bezig. Hoewel haar ex-ploeg het beter doet dan Aalst, klinkt ze nog steeds enthousiast. “Sedert coach Audry Demoustier het sportieve roer weer in handen heeft, doet Woluwe het inderdaad uitstekend. De 3-0-zege tegen AA Gent maakte wel indruk. Maar ook onze technische staf, met Patrick Cool en Gunther Bomon, levert uitstekend werk. Er werd tijdens de winterstop aan de speelsters een individueel programma meegegeven, zodat iedereen conditioneel op punt de competitie kon hervatten.”

“De omkadering is in vergelijking met vorig seizoen veel beter, want ook het bestuur werkt mee aan de heropstanding van het vrouwenteam. Er werd tijdens de wintermercato versterking aangetrokken en de basis voor volgend seizoen wordt gelegd. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we niet het zwakke broertje zullen blijven dat we in de heenronde waren. Het komt er nu op aan de komende weken punten te sprokkelen en in play-off 2 een goed figuur te slaan.”

