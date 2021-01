Stéphane Moris met Phoenix Brussels tegen Oostende: “Eerste keer in mijn eigen stad”

“Het bevalt me wel in de hoofdstad. Het is eigenlijk een gekke gedachte. Ik ben een geboren en getogen Brusselse Ket. Toch is het de eerste keer dat ik in mijn eigen stad mag spelen. Op jonge leeftijd belandde ik bij Oostende. Zondag wordt het dus een weerzien met mijn ex-club. Zo zullen er nog wel enkele volgen (lacht) . Vijf jaar ben ik aan de kust gebleven. Nadien volgde een zwerftocht. Vijftien jaar ben ik intussen in eerste klasse actief. Alle zalen zijn gekend. Ik speelde ook in de Duitse en de Zwitserse competitie. De voorbije twee seizoenen was ik bij Bergen aan de slag.”

Nieuwe uitdaging

“Het is een nieuwe uitdaging voor mij. Een jaar geleden was de club op sterven na dood. Nu werken we aan een mooi project. Het is allemaal niet even regelmatig, maar dat lijkt me in deze omstandigheden niet meer dan normaal. Ik moet toegeven dat ik de resultaten beter had verwacht. Aanvallend zit het wel goed, iedereen kan scoren. Verdedigend is er werk aan de winkel. Op training lukt het allemaal, maar in de match kunnen we het vuur bij de tegenstander moeilijk stoppen. Of er te veel personaliteiten zijn? Ik weet dat niet. Het zijn allemaal toffe gasten. We moeten gewoon samen naar oplossingen zoeken.”