Stéphane Demets ontslagen als T1 van Rupel Boom: “Een falen van beide partijen”

Stéphane Demets is niet langer coach van eerste nationaler Rupel Boom. De nederlaag in Knokke van zondagnamiddag (1-0) bleek de spreekwoordelijke druppel voor het Boomse bestuur dat na overleg met eigenaar Nathan Crockett besloot om een punt te zetten achter de samenwerking.

Was de opdracht makkelijk voor Demets deze zomer? Dat in geen geval. De 45-jarige coach moest na de Spaanse passage een compleet nieuwe ploeg bouwen met een hoop nieuwkomers, maar ook na speeldag twaalf bleek die nog niet op de rails te staan. Met een voorlaatste plaats en een weinig aan de verbeelding over latende 5 op 36 was de positie van Demets niet langer houdbaar.

“Na een gesprek met Nathan (Crockett red.) maandagmiddag besloten we de samenwerking met Stéphane stop te zetten”, aldus Rupel Boom CEO Geert Van Den Wijngaert. “Het liefst van al hadden we deze beslissing niet genomen en we hebben lang gewacht in de hoop dat het tij zou keren, maar de kentering bleef uit. Dan kan je niet blijven aanmodderen.”

Niet verrast

“Of Demets verrast was? Niet bepaald. Tenzij dan dat hij het misschien ook al eerder had verwacht. Stéphane kent ook de wetten van het voetbal en besefte dat we niet langer verder konden met de huidige resultaten. Maar dat neemt niet weg dat het een moeilijke beslissing was. Iemand aan de deur zetten, is niet iets wat ik graag doe en buiten het voetbal konden we het heel goed met elkaar vinden.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

Buiten het voetbal dus, want dat de meningen over het spelletje verschilden, bleek na de wedstrijd in Knokke opnieuw toen Van Den Wijngaert niet bepaald opgezet was met de behoudende spelstijl van de Steenbakkers. “En die discussie hebben we ook intern gevoerd”, zegt de CEO. “We vonden onze aanpak te defensief en als die dan geen punten oplevert, moet je knopen doorhakken. Al ben ik niet te beroerd om toe te geven dat dit ontslag een falen is van beide partijen.”

“Wij hebben spelers gehaald die beter tot hun recht komen in een aanvallende opstelling. Dan moeten we bekennen dat Demets misschien niet de spelers ter beschikking had om zíjn geliefkoosde systeem te spelen. Ook al hadden we dit natuurlijk niet verwacht tijdens de voorbereiding en bij de start van het seizoen. De coach kon adelbrieven voorleggen, hij kende de reeks, werkte heel professioneel en de groep is op fysiek vlak helemaal in orde. Mij zal je dus niet horen zeggen dat Stéphane Demets een slechte trainer is, integendeel. Maar ook een sterrenchef is daarom niet in staat om een goede vol-au-vent te maken. Voetbal is geen wetenschap en daar dat is nu opnieuw bewezen.”

Pilotte en Nicaise

Rest nog de vraag wie de Steenbakkers de komende dagen moet voorbereiden op het duel met de U23 van Antwerp? “We gaan op korte termijn verder met Pascal en Kevin (Demets’ assistenten Pilotte en Nicaise red.)”, besluit Van Den Wijngaert. “Zij werden niet ontslagen en gaven aan om verder te willen doen. Zij krijgen dan ook ons volste vertrouwen. Intussen gaan we op zoek naar een nieuwe T1. Mijn telefoon stond sinds de bekendmaking van de beslissing roodgloeiend en ook de vriendschapsverzoeken op sociale media zijn niet bij te houden, maar dat is niet de manier om mij te overtuigen. De beslissing die we nu nemen moet de juiste zijn om uit het dal te kruipen. Maar er staat nog geen opvolger klaar, want nogmaals, we hoopten allemaal dat het niet nodig zou zijn.”

Stéphane Demets was maandagavond niet bereikbaar voor een reactie.