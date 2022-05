Stéphane Demets (ex-SK Heist) is de nieuwe T1 van Rupel Boom: “Ik zet een stap vooruit”

Stéphane Demets is de nieuwe hoofdcoach van Rupel Boom. Dat werd bekendgemaakt op de persvoorstelling van eigenaar Nathan Crockett . Demets (45) was de voorbije drie jaar T1 van reeksgenoot Heist, maar besloot daar aan het einde van het seizoen te vertrekken. Zijn eerste opdracht als Steenbakker: een nieuwe spelerskern bouwen.

“Er ligt heel wat werk op de plank, maar dat schrikt me niet af”, zegt Demets, die met physical coach Kevin Nicaise en video analist Jonathan Lambillon twee assistenten mee brengt uit Heist en zijn staf vervolledigt met T2 Pascal Pilotte (Brains) en huidig keeperstrainer Christophe De Spriet. “Afgelopen zondag begonnen we er al aan met een doorlichting van de accommodatie en de voorzieningen. Als ik zie wat er nu al beschikbaar is op dat vlak, kan ik alleen maar enthousiast zijn. Iedereen is positief en denkt vooruit. Je voelt aan alles dat er nu al een nieuwe wind waait. Rupel Boom is weer een Belgische club en het goede gevoel van deze voorstelling moeten we meenemen naar het vervolg.”

“Wat men van mij mag verwachten hier? Ik verander niets aan mijn manier van werken. In welk systeem ik zal voetballen, weet ik nu nog niet, maar kracht en snelheid worden belangrijk. Over de sportieve ambities spreek ik me nu niet uit. Op 13 juni beginnen we aan de voorbereiding en werken we toe naar de eerste wedstrijd. Daar ligt dan de focus op. We beginnen met een blok van drie weken gevolgd door een rustperiode en in de laatste 4,5 week moeten we onszelf klaarstomen voor de start. We beginnen vroeg, maar die tijd hebben we nodig. De studenten kunnen wel gerust zijn. Studies gaan voor.”

Comfort zone

Rest de vraag: met welke spelers start Rupel Boom de voorbereiding? De kern zoals die donderdagavond werd voorgesteld telde amper 12 voetballers. “Op dit moment hebben we een hele jonge groep, maar die is natuurlijk nog niet finaal. Er zal nog heel wat veranderen, op quasi alle posities. Er is concurrentie nodig in een spelersgroep om iedereen scherp te houden. Ik wil niet dat er iemand in een comfort zone belandt. En hetzelfde geldt voor de technische staf. We tekenden allemaal voor een seizoen om ook onszelf te pushen om het hoogst haalbare te bereiken.”

Transfers

“Momenteel lopen er gesprekken met heel veel spelers en we hopen de komende dagen en weken heel wat dossiers te finaliseren. Maar het is niet uitgesloten dat er in de laatste fase van de mercato nog jongens bijkomen die door de situatie bij hun club nog op zoek gaan naar alternatieven. We praten ook met spelers die hier tot vorig seizoen nog onder contract lagen. Enerzijds voelen ze wel iets voor dit nieuwe verhaal, maar tegelijkertijd spuwen ze ook hun gal en zijn ze als de dood voor een herhaling van het scenario van vorig jaar. Of ik inspraak heb in de versterkingen? Honderd procent. Louis (De Vries), Geert (Van den Wijngaert), Sebastien (technisch directeur Golfa Sambay) en ik zullen allemaal hun zegje doen.

“Of dit voor mij de ideale stap is na Heist? Ik zie dit als een stap vooruit, absoluut. Op vele vlakken. Vorig seizoen ontbrak het de groep, hoewel die heel getalenteerd was, soms aan die 5 of 10 procent extra om ambities te wíllen waarmaken. Nu krijg ik allemaal spelers onder mijn hoede die heel ambitieus zijn om zich te bewijzen. Die honger moet mee het verschil maken.”

Twaalf man

De Boomse spelerskern telt momenteel 12 spelers: Van de groep van vorig seizoen verlengden momenteel alleen doelman Julliaan Laverge, Emil Abaz en Levi Lukebakio hun verbintenis. Martynas Medelinskas had sowieso nog een contract voor volgend seizoen. Ook youngsters Koen Van Den Broek, Bout Van Opstal, Diego Senorans en Luka De Herdt maken deel uit van de A-kern. Nieuwkomers tot dusver zijn: Yassin Aydouni (La Louvière Centre), Gouné Niangadou (vrij, ex-Antwerp en regelmatig titularis onder Lazlo Bölöni red.), Jacky Mmaee (Heist) en Oumar Traore (RAEC Mons).