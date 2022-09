Stéphane Demets en Rupel Boom gaan tegen Tienen op zoek naar eerste punten: “Niet met het mes op de keel”

“Het was om te beginnen eindelijk een normale voorbereidingsweek”, aldus Demets. “We speelden vijf wedstrijden in twee weken tijd en dan is het moeilijk om echt op zaken te trainen. De voorbije week is dus heel goed verlopen en de van de bekeruitschakeling is niets blijven hangen, integendeel. We speelden een goede wedstrijd en kregen kansen, alleen werden we niet geholpen op kritische momenten en dan weet iedereen wat ik bedoel. In dat opzicht zitten we een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Maar dan vind ik het belangrijker dat de groep een antwoord in huis had na de nederlaag in Charleroi.”