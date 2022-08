Stéphane Demets en Rupel Boom 3.0 trekken naar Diegem voor eerste officiële opdracht van het seizoen: “Ik wil doorstoten in de beker”

Rupel Boom begint zaterdagnamiddag aan een nieuw hoofdstuk in zijn bestaan. Nadat de Spaanse overname vorig seizoen uitdraaide op een fiasco blies de Amerikaanse overnemer Nathan Crockett de club nieuw leven in. Een nieuwe technische staf onder leiding van coach Stéphane Demets en een fel vernieuwde spelersgroep beginnen dit weekend dus officieel aan hun seizoen. Met de competitieopener van volgende woensdag tegen Ninove in het vooruitzicht wacht zondag de generale repetitie tegen Diegem in het kader van de beker van België.

“En ik wil doorstoten”, aldus Demets. “Dat we de eerste weken van het seizoen aan een Champions League-ritme, waarbij de wedstrijden elkaar heel snel opvolgen, moeten afwerken, haalde ik eerder al aan als onderwerp van discussie. Dat is ongewoon in het amateurvoetbal, maar het betekent niet dat de beker van België niet belangrijk is of een vroege uitschakeling ons goed zou uitkomen. Integendeel. De beker maakt een belangrijk deel uit van de voorbereiding en is staat ook in het teken van de uitstraling van de club.”

Roteren

“Of de spelers er klaar voor zijn? Dat verwacht ik in elk geval. Een typeploeg heb ik nog niet, want door de opeenvolging van wedstrijden is het logisch dat we zullen roteren in die eerste weken. Daarom moeten álle spelers meteen inzetbaar te zijn wanneer ik hen nodig heb. Maar ik ben realist en besef dat je nooit een seizoen begint aan 100 procent. Je moet daarin groeien als ploeg.”

“Tegelijkertijd heb ik er vertrouwen in na wat toch enorm drukke weken zijn geweest. We trainden bijna dagelijks tijdens de voorbereiding met ook regelmatig nog een wedstrijd. Dat was nodig omdat we met een nagenoeg nieuwe kern werken. Maar ik ben heel tevreden met de manier waarop de groep die arbeid verteerde. Op fysiek vlak zijn we sterk.”

Hitte

“Toch wordt Diegem geen makkelijke tegenstander om te kloppen en ook de omstandigheden zullen ongetwijfeld hun rol spelen. We spelen op zaterdagnamiddag bij vermoedelijk 35 graden. Dan hoef ik er geen tekening bij te maken dat zo'n temperaturen een invloed zullen hebben op de wedstrijd. De vorm van de dag zal veel bepalen.”

Nog transfers

Rest de vraag of het huiswerk van de Steenbakkers af is met liefst zestien inkomende transfers? “Nog niet”, besluit Demets. “Tegen het einde van de mercato verwachten we nog een of twee spelers aan te trekken. Maar we laten ons niet opjagen. Er is nog tijd.”