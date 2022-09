Stéphane Demets en hekkensluiter Rupel Boom gaan op bezoek bij Patro Eisden: “Spelers moeten hun verantwoordelijkheid nemen”

De spelers van Rupel Boom staken na de nederlaag tegen Mandel United ( 1-2) vorige week de hand in eigen boezem. Met een zwakke prestatie lieten de troepen van trainer Stéphane Demets na om zelf vertrouwen te tanken en die onmacht werd nog eens extra in de verf gezet met de rode lantaarn na afloop. De ommekeer dringt zich op en die moet dan maar worden ingezet op bezoek bij Patro Eisden, ploeg in vorm met 12 op 12.

Julius Bliek gaf na het debacle tegen Mandel aan dat alle spelers dringend voor de spiegel moesten gaan staan en Yasin Aydouni sprak zelfs van een ‘beschamende prestatie’. Zelfkritiek die kon tellen, maar wat had trainer Stéphane Demets daar nog aan toe te voegen? “Niets”, zegt hij. “De spelers weten het van zichzelf en dat is heel belangrijk, maar nu is het ook aan hen om er iets aan te doen op het veld.”

Mentaliteit en verantwoordelijkheid

“Ons grootste probleem? Het gebrek aan de juiste mentaliteit. Er zijn drie manieren om een wedstrijd te winnen. Of je bent sterker op technisch en tactisch vlak. Of je maakt het verschil op stilstaande fases. Of je doet het op karakter en dat is de basis waarmee je elke wedstrijd moet beginnen. Maar wij verloren te veel duels vorige week en werden op de koop toe zelf gepakt op een stilstaande fase. Heel frustrerend allemaal, want de jongens trainen goed, maar in het weekend komt het er niet uit.”

“Bij die 1-0 ruststand dacht ik trouwens dat we de zege over de streep zouden trekken. Die voorsprong moest ons een boost geven, maar in de plaats daarvan kwamen we ontstellend zwak uit de kleedkamer. We verdedigden te slap, in enkele minuten tijd stond het gelijk en daarna gingen de hoofden naar beneden. Het lijkt wel of we ons gewonnen geven zodra we een doelpunt slikken en dat moet dringend veranderen. En het kán ook anders, want in het bekerduel bij Francs Borains toonden we die weerbaarheid wél. Maar nu is er niemand die de groep op sleeptouw neemt. Ik verwacht dat sommigen meer hun verantwoordelijkheid nemen.”

Afwezigen

Heeft dat dan misschien te maken met het feit dat heel wat jongens weinig speelden vorig seizoen en nog op zoek zijn naar zichzelf? “Dat is een van de oorzaken”, zegt Demets. “Maar ook de spelers die vorig jaar wel hun minuten kregen, haalden nog niet hun beste vorm. Ze moeten echter allemaal beseffen dat Rupel Boom hen de kans gaf om weer voetballer te zijn en dat ze daar iets tegenover moeten zetten. Daarnaast mogen we ook niet vergeten dat er heel wat ervaring aan de zijlijn staat. Ekangamene en Buyl die ontbreken met blessures, Gadji omwille van familiale omstandigheden en Baik wiens papierwerk ook aansleept. Het zit ook allemaal niet mee.”

Beroep Tienen

En er was nog slecht nieuws deze week voor Rupel Boom, want in de zaak rond de lichtpanne besloot KVK Tienen om in beroep te gaan tegen de beslissing van het Sportcomité om de Steenbakkers niet in gebreke te stellen. “Dat is hun volste recht”, zegt Demets. “Maar zorgen maak ik me daar niet over. In beroep gaan, hoort er bij in België, maar eigenlijk hebben ze geen poot om op te staan. Het was een geval van overmacht. Of dat item leeft in de groep? Helemaal niet. Zij hebben andere zaken om zich mee bezig te houden dan het administratieve.”

Patro

Te beginnen met Patro Eisden, de tegenstander zaterdagavond. “Een ploeg die nog weinig geheimen heeft”, vindt de coach. “Ook al kochten ze opnieuw stevig in, ze spelen op een herkenbare manier, ze blijven gevaarlijk op standaardsituaties en koppelen ervaring aan kracht. Of dat zo’n beetje samenvat wat net onze werkpunten zijn? Klopt, maar de groep zal ergens een klik moeten maken. De spelers zullen het als collectief moeten doen. Zo niet, komen we in de problemen.”

Dubbel plooien

En die problemen op sportief vlak hebben doorgaans geen al te beste gevolgen voor een trainer. “Ik heb quasi dagelijks contact met de mensen van het bestuur”, zegt de coach. “De realiteit is dat we 0 op 12 pakten, maar die mensen zijn altijd aanwezig bij de trainingen en ze zien ook dat de staf er alles aan doet om de spelers klaar te stomen. En ze zien óók dat er een groot verschil is tussen de spelers op training en tijdens de wedstrijd.”

“Dat het positivisme van bij de competitiestart helemaal is verdwenen in en rond de club? Iedereen verwacht resultaten en dan kunnen we in deze omstandigheden twee dingen doen. Of we breken alles wat we de voorbije maanden opbouwden af en gooien de handdoek of we plooien ons dubbel om de situatie te proberen keren. Ik kies resoluut voor de tweede optie.”