Stephan Van de Brul wil nul op zes doorspoelen met Ternesse: “We zitten niet in een dipje”

Ternesse begon het seizoen met een bijzonder knappe 16 op 18, maar de laatste weken lijkt de Wommelgemse motor een beetje te sputteren. “Toch zitten we zeker niet in een dipje”, vertelt Van de Brul. “Tegen Kontich was het misschien niet zo goed, maar vorige week thuis tegen Tisselt verdienden we absoluut niet te verliezen. We hebben onszelf alleen in de voet geschoten. We zijn in de slotfase bijvoorbeeld iets te enthousiast op zoek gegaan naar de winninggoal, waardoor we uiteindelijk nog in het mes liepen en de 1-2 slikten.”

Geen sprake van onderschatting

Van de Brul hoopt dit weekend tegen hekkensluiter Herstelt wel de drie punten te kunnen pakken. “Ze staan dan misschien wel laatste, maar dat is nog geen reden om hen te onderschatten. Het zou bijvoorbeeld heel pijnlijk zijn dat ze net tegen ons hun eerste zege van het seizoen boeken. Anderzijds moeten we wel durven uitgaan van onze eigen sterkte. Op voorwaarde natuurlijk dat we ons niveau halen.”

Van de Brul hoor je duidelijk niet klagen tot nu toe. “Met vijf zeges en een gelijkspel tegen titelkandidaat nummer één Berg en Dal zijn we fantastisch aan het seizoen begonnen. En oké, we hebben af en toe wel eens het geluk aan onze kant gehad, maar anderzijds zijn we ook gewoon heel efficiënt geweest. En dat ondanks het vertrek van een aantal sterkhouders. Daardoor was het tijdens de voorbereiding ook duidelijk zoeken, maar tegen de competitie stonden we er wel.”

Beter bezet middenveld

Van de Brul hoopt met Ternesse beter te kunnen doen dan de vijfde plaats van vorig seizoen. “Ik zeg zeker niet dat we versterkt zijn, maar onder meer ons middenveld is wel iets beter bezet. Daarom mogen we absoluut opnieuw de top vijf ambiëren. Zeker omdat, op Berg en Dal na, de ploegen bovenin veel harder aan elkaar gewaagd zijn dan afgelopen seizoen toen de top drie met Wezel, Geel en Berg en Dal er met kop en schouders bovenuit stak.”

