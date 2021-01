Steffen Hayen verlaat na vijf seizoenen de club van zijn hart Zepperen-Brustem om een stapje terug te zetten

Je bent kind aan huis bij Zepperen-Brustem en dan de beslissing nemen om te vertrekken. Was het een moeilijke keuze?

“Er is echter een samenloop van omstandigheden. Vorig jaar in september onderging ik, op aandringen van mijn vrouw, een huidonderzoek. Het verdict was hard, heel slecht nieuws. Melanoom zei de dokter, een agressieve vorm van huidkanker. Mijn wereld stortte in. Snel onderging ik een geslaagde operatie in Genk. Er kwam geen chemo of bestralingen bij te pas en de kans is klein dat die kanker zal terugkomen. Al moet ik mij om de drie maanden laten onderzoeken in Leuven. Toen ging er een belletje rinkelen. Voetbal kwam vaak op de eerste plaats voor mij. Nu is het nog altijd één van de belangrijkste dingen in mijn leven, maar er is natuurlijk meer dan alleen maar voetbal. Ik heb twee kindjes, die weinig slapen. (lacht) Veel werk aan de winkel in het gezinsleven dus, en dat zal nu op de eerste plaats komen.”