Steffen De Schuyteneer wint eerste interclub als junior: “Overstap leverde geen problemen op”

Wielrennen junioresBij de nieuwelingen ontpopte Steffen De Schuyteneer zich al als een zegekoning. Nu hij junior is geworden, lijkt de Geraardsbergenaar de lijn gewoon door te trekken. Dit weekend schreef hij zijn eerste interclub op zijn naam. In Rollegem won hij in de sprint Tombroek Koerse voor Liam Van Bylen en Milan Feys.

Het koersscenario in Rollegem paste helemaal in het beeld dat Steffen De Schuyteneer vooraf in gedachten had. “Ondanks de stevige wind kozen twee renners voor de aanval. Ik ben naar de leiders gereden, zodat er een kopgroep ontstond van tien vluchters. Dat was voor mij inderdaad het perfecte scenario. We konden onze voorsprong vlotjes handhaven en mochten sprinten voor de overwinning. Vooraf wist ik al dat ik vooral Liam Van Bylen in de gaten moest houden. Ik ken hem van op de piste. Van op de kop nam ik in de laatste rechte lijn het initiatief. Dat volstond om met een duidelijk verschil te winnen.”

Eerste zege in een grote koers

Steffen De Schuyteneer kende meteen sterk debuut bij de juniores. Hij werd als eerstejaars eerder al vierde in Kuurne-Brussel-Kuurne en zevende in Gent-Wevelgem. “Ik won al eens in Klein-Sinaai, maar daar ging het nog om kermiskoers. Deze overwinning in een interclub is uiteraard van een andere orde. De overstap van de nieuwelingen naar de juniores leverde geen problemen op. Het grotere verzet en de extra kilometers vind ik zelfs plezanter. De manier van koersen verschilt ook al niet te veel.”

Mooi programma

De komende weken werkt Steffen De Schuyteneer de testtijdrit in Poperinge en Parijs-Roubaix af. Naar beide koersen wordt uitgekeken. “Vorige week werd ik tweede op het provinciaal kampioenschap tijdrijden. Het zal de buitenwereld misschien verbazen, maar dat was pas de tweede tijdrit in heel mijn carrière. Het werd een meevaller in Sint-Lievens-Esse. Op het einde viel ik wat stil, maar dat had veel met de tegenwind te maken. Ook Parijs-Roubaix staat met stip in mijn agenda aangeduid. Daar starten we met de nationale ploeg. Ik woon in een streek met veel kasseien. Het is dus iets wat me moet liggen.”