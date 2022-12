Steffen De Schuyteneer na zilver op BK omnium: “Ik hoop dat deze piste niet vervloekt is”

Twee lange solo’s

Nadien wel, want de pion van Avia-Rudyco won zowel de temporonden als de afvalling. Telkens met een lange solo. In de temporonden reed hij dik vijftien ronden alleen voorop. Wat voor chaos zorgde, want de rest van het peloton lag volledig verspreid over de baan. Van den Haute werd tweede, Tom Crabbe derde. In de afvalling hanteerde De Schuyteneer dezelfde tactiek. Met nog een tiental eliminaties te gaan trok hij in de aanval. “Omdat het al enkele keren nipt was geweest, ze proberen mij vaak in te sluiten wat ik ook wel had verwacht”, vertelde de tweedejaarsjunior uit Geraardsbergen. “Toen ik een gaatje vond demarreerde ik.”