Steffen De Schuyteneer is Belgisch kampioen puntenkoers: “Tactisch stak het goed in elkaar”

Lotto Volley League Maaseik gaat in 2023 op zoek naar Europese successen en een nieuwe titel

De competitie in de Lotto Volley League ligt in de eindejaarsperiode even stil. De buitenlandse spelers en staf bij Maaseik profiteerden van de vrije dagen om even over en weer naar huis te gaan. “De korte break zit er intussen op, de spelers werden dinsdag weer in Maaseik verwacht”, vertelt ploegmanager Ivo Rutten. Maaseik komt op 7 januari opnieuw in actie, in eigen huis tegen de buren uit Achel.

27 december