Steffen De Schuyteneer haalde in Keizer der Junioren alle podia: “Geen eindzege, maar ik mag niet klagen”

Tweede in de openingsetappe in Pittem, winst in de individuele tijdrit in Wulpen en derde in de slotrit in Koksijde. Steffen De Schuyteneer heeft een uitstekende Keizer der Junioren achter de rug. Toch moest hij de eindzege aan Lars Vanden Heede, winnaar van de eerste rit, laten.

“Elke rit op het podium en tweede in de eindstand: denk dat ik niet mag klagen”, vertelde De Schuyteneer na de podiumceremonie in Koksijde. “Was er een puntenklassement geweest had ik dat gewonnen, maar dat was er niet. De eerste rit met een lus door de Vlaamse Ardennen verliep voor mij niet zo goed. Op de Paterberg viel een andere renner voor mij omver. Daardoor was ik al mijn snelheid kwijt en waren de vogels gaan vliegen.”

Voor hem werd in twee schuifjes een kopgroep van circa dertig renners gevormd. “Pas in de lokale ronden in Pittem konden we bij de eerste groep aansluiten”, ging De Schuyteneer verder. “Lars Vanden Heede ging nog alleen op zoek naar ritwinst. Heel sterk van hem. Als je dat kunt win je verdiend.”

Winst tegen de klok

Zondagvoormiddag zette de pion van Avia-Rudyco in Wulpen de individuele tijdrit over zes kilometer op zijn naam. Hij was drie tellen sneller dan de Brit Noah Hobbs. Ploegmaat Milan Van den Haute werd derde op vier seconden. Van den Heede verloor tien seconden en hield nog vijf tellen van zijn voorsprong over. Een bonus die hij in de slotetappe in Koksijde niet meer afstond.

“Het peloton werd vaak op een lint getrokken, maar er stond te weinig wind om echt tot breuken te leiden”, vond De Schuyteneer. “Logisch dat de rit op een massaspurt eindigde. Met de tweede plaats in de eindstand ben ik best tevreden. Nu probeer ik in de twee resterende proeven mijn leidersplaats in de Beker van België vast te houden.”

Beker van België

Jemeppe is volgende zondag de voorlaatste proef. In Quaregnon wordt op 2 oktober de finale afgewerkt. “Na de Philippe Gilbert sluit ik mijn wegseizoen af”, besloot De Schuyteneer. “Ik zal deze winter een paar pistemeetings rijden. Misschien ook een paar kampioenschappen. Zoals het BK omnium, de scratch en misschien ook de puntenrit. Vorig jaar kreeg ik tijdens de winter corona en heb ik niet veel op de piste kunnen koersen. Normaal komt de regeling met Belgian Cycling, Avia-Rudyco en AG2R Citroën voor 2023 volgende week in orde.”