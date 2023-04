Steff Schauvlieger met Okapi Aalst tegen Yoast United: “De drie musketiers tillen elkaar naar een hoger niveau”

Basketbal BNXT LeagueOkapi blijft het goed doen in de Elite Silver. Woensdag nam het vlot de maat van Feyenoord. Daardoor blijft de ploeg op één nederlaag staan in de Belgisch-Nederlandse competitie. Zondag staat er een verraderlijke verplaatsing naar Yoast United op het programma. De Elite Silver wordt vijf dagen later thuis afgesloten tegen Amsterdam.