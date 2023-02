Steff Schauvlieger maakt allereerste carnavalsmatch van Okapi mee: “Deze ervaring was echt overweldigend voor een jonge speler”

Voor de twintigjarige Steff Schauvlieger was het de allereerste carnavalsmatch in zijn carrière. “Als kind maakte ik de carnavalsmatchen uiteraard wel mee in de tribune, maar als speler was het voor mij inderdaad een debuut. De voorbije twee seizoenen werd de match afgelast omwille van de coronapandemie. In 2020 was er wel nog een carnavalsmatch. Ploegmaat Siebe Ledegen maakte die mee als bankzitter, ik niet. Ik speelde die dag ergens met de B-ploeg mee. Ik moet zeggend dat het fantastisch was. Deze ervaring was echt overweldigend voor een jonge speler.”

Volledig scherm Steff Schauvlieger wil met Okapi schitteren in de Elite Silver. © RV/Geert Segers

Geen stress

Hoe leefde Steff Schauvlieger naar de confrontatie met Brussels toe? “Als echte Aalstenaar heb ik uitgekeken naar de carnavalsmatch. Vooraf had ik ook geen stress. Natuurlijk merk je voor de wedstrijd wel op dat dit geen match zoals een andere wordt. Iedereen komt verkleed de zaal binnen. Dat zorgt voor een uitzonderlijke sfeer. Tijdens de match merkte ik daar veel minder van. Je bent gewoon bezig met je wedstrijd en je wil die zo snel mogelijk in een beslissende plooi leggen. Dat leek ook aardig te lukken, maar op het einde hebben we het onszelf nog lastig gemaakt. Een voorsprong van twintig punten werd bijna uit handen gegeven. Toen trok de steun van de fans ons wel over de streep. Na de match verkleedden de spelers zich allemaal. Ik was een baby (lacht). Neen, dat heeft weinig te maken met mijn jonge leeftijd. Samen met Vermoesen was ik vooraf naar een verkleedwinkel gegaan en we kozen beiden voor dezelfde outfit.”

Elite Silver

De spelers van Okapi Aalst stellen het volgend weekend zonder competitiebasketbal. Dat moet hen toelaten om zich optimaal voor te bereiden op de Elite Silver. Steff Schauvlieger blikt vooruit. “Vorig jaar kwamen we ook al in de Elite Silver uit. Dit seizoen willen we alles winnen. Ik besef wel dat de Nederlandse ploegen intussen sterker zullen geworden zijn. Het verschil tussen de nummer vier en de nummer acht in de Nederlandse rangschikking is niet meer zo groot. We willen in ieder geval de positieve lijn van de voorbije maanden doortrekken.”