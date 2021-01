Steff Schauvlieger krijgt kansen bij Okapi Aalst: “Klaar om te knallen”

Met net geen dubbele voorsprong stuurde Okapi Aalst rood-zwart terug naar de Vurige Stede. De return in Luik wordt niet meer dan een zoveelste oefengalop voor Okapi. Dergelijke matchen betekenen speelkansen voor Aalsters jeugdproduct Steff Schauvlieger (18). Zondag gaan de Ajuinen in Brussel op zoek naar de eerste competitiezege in de Euromillionsleague basketbal.

Over de bekerwedstrijd tegen Luik kunnen we kort zijn. “We zijn gekwalificeerd”, meent Aalst-coach Yves Defraigne. “Na zo’n zege mag de volgende ronde tegen Bergen ons niet meer uit de handen glippen. Dit was een wedstrijd die we moesten winnen, al had ik niet zo’n grote marge verwacht.”

Op de bank zag youngster Steff Schauvlieger het graag gebeuren. Na het eerste kwart leidde Aalst al met 32-9 en dat schepte mogelijkheden voor de jeugd. “Door de blessure van Bastiaan Van den Eynde wist ik dat ik speelkansen zou krijgen”, zegt Schauvlieger, die in de oefenpartij tegen Brussels eind november ook al mooie zaken liet zien. “Ik ben blij met elke kans die ik krijg. Na al die oefenwedstrijden is het wel leuk dat ik ook in een echt duel speelminuten krijg.”

Quote 2 jaar geleden speelde ik bij de U18, nu ben ik point guard in Euromilli­ons­lea­gue. Hoe zot is dat? Steff Schauvlieger, Okapi Aalst

Er wordt geprobeerd om Van Den Eynde speelklaar te krijgen tegen het bekertreffen met Bergen. Dus klopt Schauvlieger, doublure voor Van den Eynde, op de deur. “Goh, ik wil niet te hard van stapel lopen”, blijft de 18-jarige pointguard rustig. “Twee jaar geleden was ik eerstejaars U18 en speelde een goede wedstrijd tegen Denderleeuw. Toenmalig coach van de B-ploeg Kevin Verhulst vroeg me of ik een wedstrijd met het tweede team kon meespelen. Ik ben altijd al fan geweest van Okapi Aalst en nu maak ik deel uit van het A-team. Hoe zot is dat?”

Basket is denksport

Tot voor kort zag Schauvlieger in zichzelf een onderwijzer, maar in december hield hij zijn studies voor bekeken. “Ik speel al 13 jaar basket en het blijft mijn passie”, zegt de jongeman. “Fundamenteel zijn mijn spel wel goed. Mijn schot moet wat meer consequent zijn en vooral mentaal moet het beter. Basket is ook denksport. De sterktes en zwaktes van de tegenstander én het gameplan én de spelsystemen van de opponent én die van ons onthouden: dat is niet evident. Voor Mihailovic en Maras is dat wel vanzelfsprekend en zij dollen op training met mij, maar toch geven ze mij ook richtlijnen en dat is leuk. Ik hoop dat ik tegen Brussels opnieuw mijn kans krijg. De zege in de oefenpot is nu niet meer van tel. Brussels is ook geëvolueerd. Ze wonnen tegen Charleroi. Hopelijk winnen wij opnieuw. Ik ben in elk geval klaar om te knallen.”