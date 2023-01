Steff Schauvlieger helemaal ontbolsterd bij Okapi Aalst: “Vertrouwen tanken tegen Luik”

Basketbal BNXT-LeagueOkapi Aalst staat voor een heel belangrijk sportweekend. Vrijdag maakt het Luik 2.0 dat vorige week Oostende over de knie legde, zijn opwachting in het Forum. Zondag trekt Okapi naar Mechelen. “We moeten vertrouwen tanken tegen Luik om een kans te maken tegen Kangoeroes”, meent Steff Schauvlieger.

Okapi Aalst stond eind november nog in de top twee van de Belgische BNXT-league. Vijf verlieswedstrijden op rij zorgden voor een vrije val in het klassement.

“Tegen Oostende hebben we nog goed gespeeld en in Limburg vochten we terug”, kijkt Schauvlieger achterom. “Tegen Giants was het niet goed. Als je dan al viermaal hebt verloren, wordt het moeilijk om positief te blijven.”

Quote Het vertrouwen is wat weg. We moeten niet te veel nadenken. Gewoon spelen. Steff Schauvlieger, Okapi Aalst

Nochtans is coach Thomas Crab een positief ingestelde trainer. “Hij geeft veel vertrouwen en we hadden goed getraind”, bevestigt de 20-jarige pointguard. “We hebben in Leuven vooral van onszelf verloren. Daarom is winst tegen Luik vooral belangrijk voor onszelf. De fans staan achter ons. Druk is er niet. De 5 op 5 is mooi meegenomen. Als groep zijn wij nooit met Elite Golden bezig geweest. Na de verliesreeks is het vertrouwen wat weg en een zege tegen Luik kan dat terugbrengen.”

Evident is dat niet. Luik kreeg een kapitaalsinjectie, met nieuwe spelers, een nieuwe coach en klopte vorige week Oostende. “Op de koop toe waren er problemen met de streaming”, weet Schauvlieger. “We hebben nog geen beelden gezien en weten dus niet waaraan we ons kunnen verwachten. We moeten niet te veel nadenken. Gewoon spelen.”

Leiding geven

Dat loopt dit seizoen van een leien dakje voor de jonge Aalstenaar. Gemiddeld 29 minuten, evenveel als Popovic. Enkel Maras en Walker spelen nog meer.

“Ik had dat totaal niet verwacht”, geeft de ontbolsterde spelverdeler toe. “Er werd gezegd dat ik eerste guard zou zijn, maar ik ben elke wedstrijd starter. Zoveel vertrouwen krijgen, geeft een boost. Leiding geven ten opzichte van Maras is wat moeilijk, maar tegen de anderen zeg ik af en toe wel iets. Walker wordt meer als een 2 gezien. Hij heeft meer explosiviteit en scorend vermogen. Dat laatste schaaf ik dagelijks bij om een stap vooruit te kunnen zetten. In de competitie moet een win tegen Luik ons ook een stap vooruit helpen. Het wordt moeilijk, maar in het Forum kunnen we altijd dat tikkeltje meer.”