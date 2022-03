Steff Schauvlieger dirigeert Okapi Aalst naar zege in Hollands Limburg: “Ik wist dat ik mijn kans zou krijgen”

Atletiek Michael Obasuyi mist nipt WK-finale op de 60mH: “Bijzonder zuur, maar heel tevreden met mijn chrono”

Michael Obasuyi is op het WK indoor in Belgrado heel knap tiende geworden op de 60mH. In zijn halve finale finishte hij als vierde en met zijn chrono van 7.58 kwam hij slechts één honderdste te kort om zich via de beste verliezende tijden te plaatsten voor de finale. “Het is heel jammer om die finale te missen, maar met mijn chrono bewijs ik wel dat ik tegen de wereldtop aanleun”, zegt hij.

18:35