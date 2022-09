Steff Karremans (KAC Betekom) moet op zijn 31ste noodgedwongen stoppen met voetballen: “Te veel hinder om nog het niveau te halen dat ik wil halen”

“Het is eigenlijk begonnen tijdens mijn laatste jaar in Aarschot door een blessure tijdens een match”, opent Karremans. “De voorbije jaren kon ik nog wel spelen mits de nodige inspuitingen, maar het laatste jaar ging het toch sterk achteruit. Een deel van het kraakbeen uit mijn heup is gewoon weg. Er zijn dus nog weinig ‘hulpmiddelen’ over ook al vind ik het natuurlijk heel erg jammer. Mijn hoofd wil nog niet stoppen, want voetballen is nu éénmaal heel erg leuk, maar mijn lichaam zegt dat het op is.”

Geen clubhopper

Opportuniteit in nationale

“Ik heb dan ook bij elk van deze clubs hoogtepunten gekend”, gaat de centrale verdediger voort. “Bij Houtvenne was het allemaal nieuw, kreeg ik mijn kans in een eerste elftal. Heel mooie en goede jaren heb ik daar gekend. Bij Aarschot maakte ik een titel in tweede provinciale mee, de enige uit mijn loopbaan. Bij die twee clubs speelde ook trainer Kris Goris een grote rol in mijn ontwikkeling, want uiteindelijk bracht hij me in een eerste ploeg bij Houtvenne en nam hij me mee naar Aarschot. Een goed man, zowel op als naast het veld. En dankzij Betekom heb ik de kans gekregen om toch nog in nationale te kunnen spelen. Daar ben ik de club eeuwig dankbaar voor. Niet in het minst trainer Jempi Custers en sportief verantwoordelijke Wim Van Uffel, want het is toch niet alledaags om op je 28ste nog de stap naar nationale te kunnen en te mogen maken. Een opportuniteit die ik niet mocht laten liggen. Drie mooie jaren werden het uiteindelijk in nationale waarin vooral het eerste jaar sportief gezien mijn allerbeste was.”