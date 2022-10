Stefano Marzo (FCV Dender): “We moeten met een schuin oog naar boven kijken”

voetbal challenger pro leagueVoor FCV Dender volgt zondagavond op Beerschot alweer een heikele opdracht. De pas uit eerste klasse gedegradeerde Antwerpse club staat op de vierde plaats en is net als veel ploegen in de Challenger Pro League onvoorspelbaar. “Iedereen kan in deze reeks van iedereen winnen”, zegt rechterflankspeler Stefano Marzo, die tien jaar geleden één seizoen voor ‘de Mannekes’ uitkwam.

Na het faillissement van de Antwerpse club trok hij de grens over naar Nederland, waar hij het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde. “De periode met Heerenveen in de eredivisie was de mooiste uit mijn voetballoopbaan”, vertelt Marzo. “Niemand minder dan Marco van Basten was er onze coach en ik speelde er samen met spelers die later een mooie carrière maakten, zoals Hakim Ziyech en Arnold Kruiswijk.”

Hoe verging het je bij je laatste club Roda JC? “Roda JC kende een terugval onder een Mexicaanse investeerder, maar de nieuwe eigenaars maakten schoon schip en de jongste jaren zit de club weer op het goede spoor. We streden twee jaar in de play-offs om de promotie naar de eredivisie, maar het lukte net niet.”

Een verlengd verblijf zat er voor jou niet in? “Ik had nochtans een basisplaats in de ploeg. De clubleiding opteerde voor een jong elftal en omwille van budgettaire redenen kreeg ik als routinier geen contractverlenging. Ik onderhield mijn conditie een maand lang bij Jong PSV in afwachting van een transfer. Nadat Dender-coach Regi Van Acker me het project van de club uit de doeken deed, had ik meteen een goed gevoel en tekende ik een verbintenis voor twee seizoenen bij FC Dender.”

Verre afstand

De verplaatsingen van je woonplaats Lommel naar Denderleeuw zijn niet zo evident. “Het is inderdaad een verre afstand, maar de trainingen vatten gelukkig om 16 uur aan, zodat ik in de namiddag niet in de file sta. Ik overnacht ook twee keer per week in een B&B in Denderleeuw.”

Je werd aangetrokken als rechtsback, maar werd al een paar keer een rijtje hoger uitgespeeld. “Laat ons zeggen dat ik een beetje tussen de twee posities ‘hang’. Het maakt me niet zo veel uit waar de trainer me uitspeelt. Ik kan op meerdere posities uit de voeten.”

In de Challenge Pro League lijken de meeste ploegen aan elkaar gewaagd. Alleen Beveren maakte vorige week wel indruk met zijn offensieve weelde. Beerschot wisselt goede met slechte resultaten af, zodat het zondagavond wellicht een dubbeltje op zijn kant wordt. “Beveren is inderdaad offensief sterk. Toch waren de Waaslanders tegen ons niet zo overweldigend als de week voordien tegen Lierse Kempenzonen. Voor het overige is het een reeks waarin iedereen van iedereen kan winnen. Geen enkel resultaat is voorspelbaar. We geloven in een goed resultaat op Beerschot. We zitten in de goede flow en de nederlaag tegen Beveren heeft het vertrouwen niet aangetast. We moeten ambitieus zijn en met een schuin oog naar boven kijken.”

