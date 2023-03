Stefano Marzo (FCV Dender): “Competitiviteit op training leidt tot meer intensiteit in de wedstrijden”

Hoewel je de jongste weken vaak achterin wordt uitgespeeld, ben je met vijf competitiegoals nog steeds clubtopscorer. Het is door het uitvallen van een aantal verdedigers uit noodzaak dat coach Timmy Simons je naar de defensie heeft overgeheveld, maar je moet het aanvallend voetbal op de flank toch wel missen. “Het is uiteraard jammer dat ik niet meer voor het doel kom, ook niet bij stilstaande fases, want ik heb toch wel bewezen dat ik een neus voor goals heb. Ik heb er wel alle begrip voor, want de coach zal wel zijn redenen hebben om me achterin op te stellen. Ik speel uiteraard waar hij me nodig heeft, want het ploegbelang primeert.”

Moderne aanpak

Binnen de spelersgroep is men wel zeer positief over de aanpak van de nieuwe coach Timmy Simons. “Samen met zijn assistent Gino Caen zorgt Timmy Simons voor een moderne aanpak op training. Door een puntensysteem in te lassen, verhoogt hij de competitiviteit. Er zijn individueel punten te verdienen bij afwerkingsvormen of onderlinge wedstrijdjes en wie daarin het best scoort, verdient punten. Wie eerste eindigt, krijgt op het einde van de maand een vrije trainingsdag en de tweede mag een halve dag vrijaf nemen. Geloof me vrij dat hiervoor fel gestreden wordt. Dat komt de intensiteit uiteraard ten goede en dat werpt automatisch zijn vruchten af, met puntenwinst in de wedstrijden tijdens het weekend als gevolg. Onze coach wil bovendien niet dat we naar onder kijken en wil als eerste van de playdowns eindigen. Dat is op psychologisch vlak goed gezien van hem.”