Stefanie Brosens verdedigt titel op BK zevenkamp

De atlete van TUAC mag hopen op een mooie score. Met 5063 punten (2019), 5230 punten (2020) en 5101 punten (2021) is ze de regelmaat zelve. “Ik heb nu al enkele keren die 5000 punten gehaald en die reeks wil ik nog wat doorzetten. Die 5000 punten bevestigen blijft altijd een eerste doelstelling. Wie weet kan ik ooit mijn PR van 5230 punten verbeteren. Dat zou super zijn. Ik mik gewoon op een mooie score en hopelijk hangt daar dan een titel of medaille aan vast. Dat is altijd mooi meegenomen. Maar ik kijk in de eerste plaats toch naar het puntenaantal”, beklemtoont Brosens.

Medailles

De 25-jarige meerkampspecialiste heeft intussen al een prachtpalmares opgebouwd. Met onder meer brons (2018), zilver (2020) en goud (2021) op het BK zevenkamp en enkele Vlaamse titels. “Vaak in afwezigheid van die toppers heb ik al wat medailles gehaald”, blijft Brosens bescheiden. “Het is uiteraard altijd fijn om op het podium te staan. Van welke proeven ik iets verwacht? Ik heb veel aan het kogelstoten gewerkt. Ik hoop om daar eens goed in te presteren in een zevenkamp. Voor het verspringen is het een beetje hetzelfde. Vaak gaat dat goed, maar in een zevenkamp is het er nog niet uitgekomen. Het is ook onmogelijk om op een meerkamp op iedere proef je beste prestatie te halen. Het feit dat we met ver beginnen als eerste proef van de tweede dag maakt het ook niet simpeler. Dan heb je toch al wat in de benen. Hopelijk kan ik na afloop zeggen dat het BK het hoogtepunt van het seizoen was.”