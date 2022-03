Stefan Vermeiren (Limburg United): “Het is mijn eerste bekerfinale ooit en we zijn klaar om het BC Oostende lastig te maken”

basketbal beker van belgiëZondag 13 maart om 17.15 uur staat er in Vorst Nationaal de finale van de Beker van België op het menu tussen BC Oostende en Limburg United. De Limburgers starten als underdog aan de partij. Teammanager Stefan Vermeiren is overtuigd dat United zeker niet kansloos is.

“Dat BC Oostende favoriet is, staat als een paal boven water”, begint Vermeiren, die een café uitbaat in Wilsele, zijn vooruitblik. “Ik stel mij zelfs de vraag wie dit seizoen in de BNXT League Oostende kan verslaan. Ze leden nog geen enkele nederlaag en zijn nog meer oppermachtig dan de voorbije jaren.”

“Toch moeten we ons optrekken aan de kleine dingen”, vervolgt teammanager Vermeiren. “Dit seizoen waren er enkele ploegen die dicht bij een stuntzege waren tegen Oostende. Toen wij aan de kust gingen spelen, konden we ook stevig weerwerk verrichten. In het derde quarter was er de duivelse Van der Vuurst die ons de das omdeed.”

Duizend Limburgse fans

“Ach, we zijn de laatste weken goed op dreef en in een bekerfinale kan alles. Feitelijk hebben we niks te verliezen. Iedereen gaat ervan uit dat Oostende zal winnen. Bovendien zal het dit keer weinig moeite kosten voor onze staf Westphalen-Marnegrave om de jongens te motiveren. Elke speler kijkt reikhalzend uit naar die finale en zal alles uit de kast halen. We zullen ook de steun van de supporters nodig hebben. Momenteel zitten we al aan 850 die met bussen naar Vorst Nationaal zullen afzakken. Ik verwacht een duizendtal, want meerdere supporters zullen de verplaatsing met de auto maken.”

Eerste bekerfinale

“Het is voor mij een speciale dag”, weet de ex-sportief manager van Leuven Bears. “Het is mijn eerste bekerfinale. Ik was wel speler in vierde nationale bij Leuven Bears toen ze in 2005 de beker van België wonnen tegen Spirou Charleroi. Nokvolle zaal in Leuven en mijn papa Leon Vermeiren was toen assistent-coach. Natuurlijk een onvergetelijk moment. Je ziet, in het basketbal kan alles.”

“Alles zal zondag afhangen van een goede start”, weet Vermeiren, die door toedoen van Brian Lynch en Kristof Michiels in 2019 bij United terecht kwam. “De sleutel van de partij? Randolph en Booth lamleggen. Natuurlijk kan het gevaar bij Oostende vanuit elke hoek komen, maar die twee kerels zijn van uitzonderlijke klasse. Yannick Dammen en Spencer Littleson moeten Randolph uit de wedstrijd houden.”

“Hopelijk zijn we compleet en kunnen we misschien weer Jonathan Tabu inzetten. Casey Benson, nog niet top tegen Weert, is hard aan het werken om zondag op zijn oude niveau te kunnen spelen. De ervaring zal mee doorslaggevend zijn. Indien we echter als team een collectief blok kunnen neerzetten, geloof ik in een stuntzege. We gaan er alles aan doen om die beker mee naar Limburg te brengen”, besluit Vermeiren.

Lees ook: meer basketbal