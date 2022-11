Stefan Schwarz en Oudenburg pakken eersteperiodetitel: “Eerste stap richting promotie”

“De match op Dudzele verliep nochtans niet zo vlot als de uitslag doet vermoeden”, lacht T1 Stefan Schwarz ons toe. “De thuisploeg dreigde meermaals op stilstaande fases en was eveneens gevaarlijk in de omschakeling. Bij ons hield het doelhout ons tot driemaal toe van een doelpunt. Even voor de rust braken we dan toch de ban toen we na een duwfout een strafschop kregen en Verhelst de penalty omzette. Na de pauze maakte Dudzele gelijk, maar via een hoekschop kwamen we opnieuw op voorsprong. In de laatste tien minuten speelden we nog twee uitgespeelde kansen bijeen die resulteerden in twee knappe doelpunten. Uiteindelijk nog een comfortabele zege.”

Verzorgd voetballen

Oudenburg haalt zo de eersteperiodetitel binnen en is na tien speeldagen de enige ploeg die nog ongeslagen is in derde provinciale B. Het liet enkel tegen Veldegem punten liggen met een 1-1-gelijkspel. “We willen volgend seizoen in tweede provinciale spelen en die eersteperiodetitel is de eerste stap in de juiste richting”, aldus de trainer. “We zijn er nog lang niet, maar het is een geruststelling dat we al zeker zijn van een plaatsje in de eindronde. Hoe we het verschil maakten de voorbije weken? Wij proberen elke match verzorgd voetbal te spelen, op basis van onze eigen kwaliteiten en sterktes. Voorts surfen we eigenlijk verder op de goede terugronde van vorig seizoen. Toen zetten we een knappe reeks neer en nu zijn de plaatsjes nog duurder om tot de wedstrijdselectie te behoren. We trainen enorm scherp, want iedereen wil erbij zijn als we in het weekend in actie komen.”