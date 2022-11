Stefan Roef en SK Londerzeel met vertrouwen naar leider Sporting Hasselt: “Zaterdagavond met puntengewin huiswaarts keren”

Gezien de resultaten van de voorbije weken is dat zeker niet onterecht. Vier zeges uit vijf partijen, het geeft de Londerzeelse burger weer wat moed: “Het gaat bij ons de laatste weken inderdaad crescendo”, opent doelman Stefan Roef. “Niet alleen qua spelniveau, maar zeker ook qua resultaten. Dat neemt niet weg dat Hasselt een te duchten tegenstander is. Zij staan niet voor niets helemaal bovenin wat aantoont dat zij over heel wat kwaliteiten beschikken. Anders sta je daar niet in een reeks als de onze waar alles heel erg dicht bij elkaar ligt.”

“Maar gezien de reeks die we dus aan het neerzetten zijn, trekken we wel met het nodige vertrouwen naar daar. Beter nu tegen hen uitkomen dan pakweg een maand geleden. Al weet je natuurlijk nooit, de match moet nog altijd gespeeld worden. Maar het moet wel de bedoeling zijn om zaterdagavond met puntengewin huiswaarts te keren.”

Vertrouwen

Om te winnen, moet je scoren en dat lukt de laatste weken meer dan aardig. Liefst negen goals werden er gemaakt tegen Cappellen en Pepingen-Halle: “Voetbal is geen exacte wetenschap dus ik kan moeilijk verklaren waarom het in het begin van het seizoen moeilijker was om te scoren en nu vliegen ze er bijna blindelings in”, pikt Roef in. “We zijn natuurlijk meer en meer op elkaar ingespeeld dus die automatismen zijn er nu ook meer in aanvallend opzicht. Toch de positie waar het meeste werd gewijzigd bij ons. Ook de weken ervoor wonnen we en dat zorgt natuurlijk in eerste instantie voor vertrouwen. Als dat er is, gaat alles vlotter. En dus ook het maken van doelpunten.”

“Vooral voor eigen volk, dat is inderdaad een feit. Laat het daarom het opzet zijn om dat ook buitenshuis te doen, maar eigenlijk willen we toch vooral weer die drie punten pakken. Eén goal maken en geen slikken, is voldoende. En dan kunnen we wel eens dicht bij een tweede uitzege zijn. Maar of het nu thuis of uit is, wij willen elke match winnen. En nu vooral die goede reeks doortrekken.”

Belangrijke saves

Zelf miste Roef dit seizoen nog geen seconde bij SK Londerzeel, in zijn tweede seizoen: “Dat klopt en ik voel me hier ook heel goed. In het begin van het seizoen liep het dus allemaal wat stroever, maar dan moet je als club hard blijven werken en dan keert dat wel. Ook ikzelf heb dat gedaan. Het klopt misschien wel dat ik ook in die mindere periode met een aantal belangrijke saves uitpakte, maar uiteindelijk ben je daar niet veel mee als het geen punten oplevert. Dat is de laatste weken dus wel het geval en daar kan niet alleen ik, maar vooral de club alleen maar heel blij mee zijn.”