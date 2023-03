Stefan Leleu (T1 Oudenaarde) na zes op zes: “Ik kan weer een ploeg opstellen die bij Jong Cercle iets kan rapen”

Voor de derde keer dit seizoen liet KSVO een zes op zes noteren. In september wonnen de geelhemden op de speeldagen één en twee (thuis Torhout, uit Erpe-Mere), begin oktober in Westhoek en thuis tegen Gullegem. Op de volgende reeks van twee opeenvolgende driepunters was het wachten tot deze maand. Na 2-3 in Torhout won Oudenaarde zaterdag de derby tegen Dikkelvenne (2-1). In een match met twee gezichten.

“Dikkelvenne kwam goed uit de startblokken. Wij zetten wat verkeerd druk en zij vonden steeds de vrije man waardoor we in het matchbegin achter de feiten holden”, gaf trainer Stefan Leleu toe. “Wij begonnen niet fel genoeg. Gelukkig klommen we vanop de stip op voorsprong. Waardoor we beter in de match kwamen. Alleen jammer dat het net voor de rust 1-1 werd. Nochtans kregen we via Guillaume Cnudde meteen na de gelijkmaker een uitstekende kans op 2-1. Ik denk dat wij globaal bekeken meer doelrijpe kansen afdwongen. Want na de 2-1 dook ook Victor Van Meenen nog eens alleen voor doelman Gabriel op.”

Goeie invalbeurten

In de tweede helft voerde Leleu snel een wissel door. Gilles Van Herreweghe, opgelapt na de match in Torhout, ging naar de kant voor Nathan Mingiedi. Hij nam op het middenveld de taak van Vladi Van De Wiel over. Van De Wiel ging naar rechtsachter. Een kwartier voor tijd loste Robin Van Wambeke de jonge Cnudde af. En ook Robbe De Waele en Casper De Buysscher vielen nog in.

“De jongens die invielen, droegen bij tot het kantelen van deze match”, vond Leleu die Mézine een voorzet van Demets zag inkoppen. “De tweede helft hebben we gevochten voor dit resultaat. Stilaan raken we weer voltallig, dat is een pluspunt. Dankzij deze zes op zes is het verschil met twee weken geleden heel groot. Alleen zijn we er nog niet. We proberen ons zo snel mogelijk veilig te spelen. Jong Cercle zaterdag is een moeilijke verplaatsing. Ik ben blij dat wat jongens terug zijn, ik zal een ploeg kunnen opstellen die daar iets kan halen.”

