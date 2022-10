Stefan Leleu (T1 KSV Oudenaarde) na puntendeling bij Eendracht Aalst: “We kregen de beste kansen”

Aalst paste zich aan

“Bij Aalst was er wel wat ambiance”, begon Leleu z’n terugblik. “Als zij ons klopten en de uitslagen van de dichtste achtervolgers vielen mee konden ze de eerste periode pakken. Bovendien wonnen ze vijf competitiematchen op rij. Toch waren wij niet onder de indruk en klommen we vroeg op voorsprong. Dat we net voor de rust, op het einde van een eerste helft waarin wij niets hadden weggegeven, de gelijkmaker slikten was een domper. Aalst paste tijdens de rust aan en bracht Mbaye voor Panneel. Dus meer duelkracht, meer gestalte voorin. Met een kopbal klom de thuisploeg op voorsprong, maar we stelden onmiddellijk gelijk toen de thuisdoelman op corner een bal loste en Mézine profiteerde. Aalst behield het balbezit, maar eigenlijk kregen wij de beste kansen. Via Demets met een schitterende vrije trap en via een achterwaartse kopbal van Mézine waarop de doelman schitterend redde. Uit een schuine hoek kon Heirwegh op het einde nog aanleggen. We hadden een hold-up kunnen plegen, maar dat lukte net niet.”