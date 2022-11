Stefan Leleu (T1 KSV Oudenaarde) na late tegengoal en verlies op Dikkelvenne: “Voor mij is dit onverdiend”

Het duel tussen KSC Dikkelvenne en KSV Oudenaarde miste wat peper en zout. Veel doelrijpe kansen waren er niet. De thuisploeg had iets meer balbezit, leek ook wat meer initiatief te willen nemen, maar de bezoekende defensie gaf heel weinig weg. Doelman Sören Dutoit, vervanger van de geblesseerde Gillian Verbrugge, kon in de eerste helft mogelijkheden van Preben De Man en Dennis Van Vaerenbergh onschadelijk maken. Rond het uur haalde Vladi Van De Wiel op corner een kopbal van Vic Seurynck van de lijn. Uiteindelijk was Jassim Mazouz met een persoonlijke actie in de toegevoegde tijd beslissend. Naar onze smaak niet helemaal onverdiend. Was het een boksmatch zonder knock-out had Dikkelvenne op punten gewonnen.

Meer grinta

“Vind ik niet”, verraste KSVO-trainer Leleu na de wedstrijd. “Dat ze bij Dikkelvenne wat meer grinta toonden, dat wel, dat is hun spel. De thuisploeg won meer duels, dat klopt. Ik vond dat wij op voorsprong hadden kunnen komen. In de eerste helft was er een kopbal van thuisspeler Gianni Desmet binnenkant paal. Dat had de 0-1 kunnen zijn. In de tweede helft was er ook nog een kopbal van Jérôme Mézine net naast. Naarmate de match vorderde wist je dat wie scoort zou winnen. Dat gebeurde laat. Spijtig voor ons, volgens mij ook onverdiend.”

Sneller geel

De Oudenaardse trainer vond ook dat lichtgewicht Robin Van Wambeke niet de kans kreeg om in de wedstrijd te komen. “In de eerste helft zag ik dezelfde verdediger van Dikkelvenne (Maxime De Smet, red.) vier keer een fout maken op onze aanvaller, een jongen die niet meteen sterk is in duels”, ging Leleu verder. “Daar had de scheidsrechter rapper moeten ingrijpen. Sneller geel was op zijn plaats. Begrijp me niet verkeerd. De ref was niet slecht. Dat wij deze match verliezen is omdat we niet scherp genoeg waren om een goal te maken. Net voor de 1-0 viel centrale middenvelder Nathan Mingiedi uit. Wellicht met een letsel aan de mediale band van de knie. Op dat vlak zitten we in de hoek waar de klappen vallen. Precies alsof we die kelk tot op de bodem moeten ledigen.”